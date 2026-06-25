یک خانم محکوم به قصاص در شب عاشورا به آغوش خانواده بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای با اعلام خبر آزادی ۱۵۰ زندانی واجد شرایط در این ایام اظهار کرد: با مشارکت خیران، اعضای ستاد دیه استان و همکاری تنگاتنگ قضات و دادستانهای استان، زمینه آزادی این افراد فراهم شد.
وی با اشاره به اقدامات شاخص دستگاه قضا در شب عاشورای حسینی تصریح کرد: با میانجیگری مسئولان قضایی، یکی از مددجویان زن که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود، پس از پنج سال حبس با گذشت کریمانه اولیای دم رهایی یافت و به آغوش خانواده بازگشت که این اقدامِ شایسته، نشاندهنده عمق فرهنگ بخشش در میان مردم خوزستان است.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: این آزادیها حاصل همافزایی دستگاه قضا با نهادهای حمایتی و نیکوکاران است که بار دیگر جلوهای از رأفت اسلامی را به نمایش گذاشت.
دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای حمایتی دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: همزمان با برنامههای آزادی، اقدامات حمایتی نیز در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن توزیع بیش از هزار بسته معیشتی میان خانوادههای کمبرخوردار زندانیان بود.
وی در خصوص دستاوردهای فرهنگی و ورزشی در زندانها بیان کرد: علاوه بر برگزاری مراسمات مذهبی که تأثیر بسزایی در ارتقای ایمان و معرفت دینی مددجویان داشته است، زندانهای خوزستان در عرصههای بینالمللی نیز خوش درخشیدند؛ کسب مقام نخست جهان در رشته شطرنج توسط زندانیان استان، نشان میدهد که با برنامهریزی درست، میتوان استعدادهای مددجویان را در مسیر رشد و تعالی هدایت کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای مدیرکل زندانهای استان، دادستان مرکز استان و تمامی خیرین تأکید کرد: دستگاه قضایی استان خوزستان با تمام توان از اقدامات اصلاحی و تربیتی که منجر به کاهش جمعیت کیفری و بازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه میشود، حمایت میکند.
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