به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از خط تولید فرآوری سیب‌زمینی اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گرگان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خرید توافقی سیب‌زمینی با هدف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان و همچنین جلوگیری از نوسانات بازار در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این طرح تجربه‌ای جدید در بخش کشاورزی استان بود که توانست ضمن حمایت از تولیدکنندگان، به حفظ تعادل بازار و جلوگیری از کاهش قیمت محصول در فصل برداشت کمک کند.

جامی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی گفت: بخشی از سیب‌زمینی خریداری‌شده به واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی هدایت شد تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از هدررفت محصول نیز جلوگیری شود.

مدیر تعاون روستایی گلستان همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات سیب‌زمینی خبر داد و گفت: افزایش صادرات و تقویت صنایع تبدیلی می‌تواند به پایداری بازار، حمایت از کشاورزان و رونق بیشتر بخش کشاورزی استان منجر شود.