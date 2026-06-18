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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

جامی: خرید توافقی سیب‌زمینی به حمایت از کشاورزان و تعادل بازار کمک کرد

جامی: خرید توافقی سیب‌زمینی به حمایت از کشاورزان و تعادل بازار کمک کرد

گرگان-مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: اجرای طرح خرید توافقی سیب‌زمینی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از افت قیمت محصول و حفظ تعادل بازار انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از خط تولید فرآوری سیب‌زمینی اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گرگان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خرید توافقی سیب‌زمینی با هدف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان و همچنین جلوگیری از نوسانات بازار در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این طرح تجربه‌ای جدید در بخش کشاورزی استان بود که توانست ضمن حمایت از تولیدکنندگان، به حفظ تعادل بازار و جلوگیری از کاهش قیمت محصول در فصل برداشت کمک کند.

جامی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی گفت: بخشی از سیب‌زمینی خریداری‌شده به واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی هدایت شد تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از هدررفت محصول نیز جلوگیری شود.

مدیر تعاون روستایی گلستان همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات سیب‌زمینی خبر داد و گفت: افزایش صادرات و تقویت صنایع تبدیلی می‌تواند به پایداری بازار، حمایت از کشاورزان و رونق بیشتر بخش کشاورزی استان منجر شود.

کد مطلب 6864313

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