آمادگی استان سمنان برای همایش شیرخوارگان حسینی؛ اعلام زمان و مکان

عباسعلی طالب بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در سراسر استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر ایران و ۴۵ کشور دنیا فردا جمعه برگزار می شود تاکید کرد: این مراسم با حضور مادران سوگوار در سراسر استان برگزار می شود.

رئیس مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) استان سمنان با بیان اینکه این مراسم فردا در مصلای سمنان برگزار می شود گفت: این رویداد ساعت هشت صبح در مصلای بزرگ سمنان با حضور بانوان متدین مرکز استان برگزار می شود.

طالب بیدختی با بیان اینکه در شاهرود این مراسم فردا ساعت ۷:۴۵ در خیابان ۱۵ خرداد مسجد امام حسن(ع) برگزار می شود گفت: حضور بانوان انقلابی و متدین شاهرودی با نوزادان خود در این مراسم زینت بخش مراسم است.

وی با بیان اینکه مراسم شیرخوارگان حسینی همچنین در گرمسار مهدی شهر سرخه و دیگر شهرهای استان سمنان نیز فردا راس ساعت ۸ صبح برگزار می‌شود بیان کرد: مهدیه ها، مصلی ها و مساجد محوری میزبان این رویداد خواهند بود.

رئیس مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام ضمن دعوت از بانوان متدین استان سمنان برای حضور در این مراسم بیان کرد: حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل علیه السلام شهرستان دامغان نیز فردا از ساعت ۸:۳۰ صبح میزبان بانوان علاقمند و عاشق و دلداده حسینی این شهرستان خواهد بود.

طالب بیدختی با بیان اینکه نزدیک به ۹ هزار دست لباس نوزادان نیز برای این مراسم تهیه و بین خانم های حاضر توزیع می‌شود افزود: این مراسم همزمان در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های ملی پوشش داده خواهد شد