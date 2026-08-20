به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی،گ شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اداری بخش دودانگه با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از روستاهای منطقه، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات و نیازهای زیرساختی مردم تأکید کرد.

وی مردم دودانگه را مردمی شریف، انقلابی و شهیدپرور دانست و خدمت‌رسانی به آنان را از وظایف و افتخارات مسئولان عنوان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی اهالی روستاها، گفت: تکمیل طرح‌های بنیاد مسکن، بهسازی معابر و اجرای آسفالت روستایی باید با جدیت دنبال شود.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین خواستار رفع فوری نقاط حادثه‌خیز در مسیرهای روستایی شد و افزود: در برخی مناطق، تکمیل لبه جدول‌ها و ترمیم آسفالت می‌تواند از وقوع حوادث برای مردم جلوگیری کند و لازم است این موارد در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی در ادامه با هشدار نسبت به تغییر کاربری اراضی مولد روستایی، اظهار کرد: زمین‌هایی که امروز محل تأمین معیشت و چرای دام روستاییان هستند، نباید به بهانه اجرای طرح‌های عمرانی و ساخت‌وساز از چرخه تولید خارج شوند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به اراضی ۲۴ هکتاری منطقه تصریح کرد: تبدیل چنین زمین‌هایی به ساخت‌وساز، در نهایت به اقتصاد روستا آسیب می‌زند. اگر قرار است گردشگری و طرح‌های توسعه‌ای در منطقه گسترش یابد، باید اراضی کم‌بازده، سنگلاخی و غیرکشاورزی برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر مجوزها و امتیازات اعطاشده به سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته مواردی وجود داشته که برخی افراد با عنوان سرمایه‌گذاری از تسهیلات و امکانات بهره‌مند شده‌اند اما پروژه‌های خود را سال‌ها بلاتکلیف گذاشته‌اند.

آیت‌الله محمدی لائینی افزود: مسئولان محلی باید عملکرد سرمایه‌گذاران را به‌صورت جدی رصد کنند و در مواردی که افراد پس از دریافت امتیازات و تسهیلات، به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، نسبت به تعیین تکلیف پروژه و خلع‌ید آنان اقدام قاطع انجام دهند تا منابع و ظرفیت‌های منطقه معطل نماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی در مناطق روستایی، خاطرنشان کرد: دستاوردها و خدمات انجام‌شده در دورترین نقاط روستایی کشور باید با ارائه گزارش‌های مستند برای مردم بیان شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: نباید برخی کاستی‌های محدود موجب نادیده گرفته شدن خدمات گسترده نظام شود و مسئولان موظف‌اند اقدامات انجام‌شده را برای مردم تشریح کنند.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان، خدمت به مردم و حفظ سرمایه‌های ملی و منطقه‌ای را وظیفه مسئولان دانست و بر استمرار خدمت‌رسانی به مردمی که در عرصه‌های مختلف پشتیبان نظام و امنیت کشور بوده‌اند، تأکید کرد.