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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

آیت الله لائینی: اراضی مولد روستاها نباید قربانی ساخت‌وساز شود

آیت الله لائینی: اراضی مولد روستاها نباید قربانی ساخت‌وساز شود

ساری- نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از زمین‌های کشاورزی و مراتع روستایی، خواستار تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی،گ شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اداری بخش دودانگه با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از روستاهای منطقه، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات و نیازهای زیرساختی مردم تأکید کرد.

وی مردم دودانگه را مردمی شریف، انقلابی و شهیدپرور دانست و خدمت‌رسانی به آنان را از وظایف و افتخارات مسئولان عنوان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی اهالی روستاها، گفت: تکمیل طرح‌های بنیاد مسکن، بهسازی معابر و اجرای آسفالت روستایی باید با جدیت دنبال شود.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین خواستار رفع فوری نقاط حادثه‌خیز در مسیرهای روستایی شد و افزود: در برخی مناطق، تکمیل لبه جدول‌ها و ترمیم آسفالت می‌تواند از وقوع حوادث برای مردم جلوگیری کند و لازم است این موارد در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی در ادامه با هشدار نسبت به تغییر کاربری اراضی مولد روستایی، اظهار کرد: زمین‌هایی که امروز محل تأمین معیشت و چرای دام روستاییان هستند، نباید به بهانه اجرای طرح‌های عمرانی و ساخت‌وساز از چرخه تولید خارج شوند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به اراضی ۲۴ هکتاری منطقه تصریح کرد: تبدیل چنین زمین‌هایی به ساخت‌وساز، در نهایت به اقتصاد روستا آسیب می‌زند. اگر قرار است گردشگری و طرح‌های توسعه‌ای در منطقه گسترش یابد، باید اراضی کم‌بازده، سنگلاخی و غیرکشاورزی برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر مجوزها و امتیازات اعطاشده به سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته مواردی وجود داشته که برخی افراد با عنوان سرمایه‌گذاری از تسهیلات و امکانات بهره‌مند شده‌اند اما پروژه‌های خود را سال‌ها بلاتکلیف گذاشته‌اند.

آیت‌الله محمدی لائینی افزود: مسئولان محلی باید عملکرد سرمایه‌گذاران را به‌صورت جدی رصد کنند و در مواردی که افراد پس از دریافت امتیازات و تسهیلات، به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، نسبت به تعیین تکلیف پروژه و خلع‌ید آنان اقدام قاطع انجام دهند تا منابع و ظرفیت‌های منطقه معطل نماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی در مناطق روستایی، خاطرنشان کرد: دستاوردها و خدمات انجام‌شده در دورترین نقاط روستایی کشور باید با ارائه گزارش‌های مستند برای مردم بیان شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: نباید برخی کاستی‌های محدود موجب نادیده گرفته شدن خدمات گسترده نظام شود و مسئولان موظف‌اند اقدامات انجام‌شده را برای مردم تشریح کنند.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان، خدمت به مردم و حفظ سرمایه‌های ملی و منطقه‌ای را وظیفه مسئولان دانست و بر استمرار خدمت‌رسانی به مردمی که در عرصه‌های مختلف پشتیبان نظام و امنیت کشور بوده‌اند، تأکید کرد.

کد مطلب 6922563

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