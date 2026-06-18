میرباقری: عاشورا تجلی روشن سنت الهی در یاری جبهه حق است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی میرباقری، شامگاه پنجشنبه در مراسم سخنرانی هیئت ثارالله قم در سخنانی با تبیین منظومه قرآنی در تحلیل تاریخ بشر اظهار داشت: در نگاه قرآن کریم یک درگیری گسترده و مستمر میان دو جبهه حق و باطل جریان دارد که محور آن عبودیت خدای متعال در برابر استکبار و طغیان است و این تقابل در قالب‌هایی همچون توحید در برابر شرک و تبعیت از حق در برابر پیروی از نفس و شیطان استمرار دارد.

وی با اشاره به سنت‌های الهی در اداره عالم افزود: خدای متعال در عین احاطه بر همه هستی نسبت خاصی با جبهه حق دارد و این نسبت به معنای یاری و نصرت است نه صرف همراهی وجودی با همه مخلوقات و بر همین اساس نظام عالم به گونه‌ای طراحی شده که امکان اختیار و انتخاب برای انسان محفوظ بماند و مسیر طاعت و معصیت در برابر او گشوده باشد.

میرباقری با تأکید بر نقش اختیار انسان در صحنه تاریخ تصریح کرد: خداوند متعال در عین فراهم آوردن امکان هدایت و ضلالت برای انسان، برای هیچ‌یک از این دو مسیر اجبار قرار نداده است و همین حقیقت، بستر آزمون و ابتلای بشر در طول تاریخ را شکل می‌دهد و امداد الهی نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در منطق قرآن حتی جریان طغیان نیز از نوعی امکان و اذن تکوینی برخوردار است، اما این امر به معنای رضایت الهی نسبت به آن نیست و در مقابل، جبهه حق همواره تحت حمایت و نصرت ویژه الهی قرار دارد که نتیجه نهایی تاریخ را به سود این جبهه رقم می‌زند.



سنت معیت الهی در قصص قرآنی

وی با اشاره به نمونه‌های قرآنی بیان کرد: در داستان حضرت موسی علیه السلام، سنت معیت الهی به روشنی قابل مشاهده است و هنگامی که بنی اسرائیل در برابر فرعون قرار گرفتند و ظاهراً راهی برای نجات نبود، خطاب الهی به پیامبر زمان این بود که مأموریت خود را انجام دهد و نگرانی از نتیجه نداشته باشد زیرا تدبیر نهایی در دست خداوند است.



وی افزود: عبور بنی اسرائیل از دریا و نابودی لشکر فرعون نمونه‌ای روشن از این حقیقت است که پیروزی در منطق مادی قابل محاسبه نیست و گاه جبهه حق در شرایطی به ظاهر نابرابر به نصرت الهی دست می‌یابد.



تفاوت امداد در دو جبهه حق و باطل

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هر دو جریان حق و باطل در جهان از نوعی امداد الهی بهره‌مند هستند گفت: این امدادها یکسان نیست و در نهایت جهت‌گیری عالم به سمت تحقق اراده الهی در جبهه حق قرار دارد و امکانات جبهه باطل نیز در چارچوب سنت آزمون و ابتلا معنا پیدا می‌کند.



وی ادامه داد: بر اساس آموزه‌های قرآنی، هدف نهایی آفرینش، تحقق عبودیت و هدایت است و نظام هستی برای بازی و لهو آفریده نشده بلکه در دل خود قواعدی دقیق و حکیمانه دارد که مسیر تاریخ را به سمت پیروزی نهایی حق هدایت می‌کند.



میرباقری با اشاره به نقش صبر، تقوا و توکل در پیشبرد مأموریت الهی انبیا اظهار داشت:جبهه حق زمانی به نتیجه می‌رسد که مؤمنان در مسیر الهی استقامت ورزیده و کار را به تدبیر الهی واگذار کنند و در این صورت است که نصرت الهی شامل حال آنان خواهد شد.



وی افزود: در بسیاری از نمونه‌های تاریخی از جمله دعوت انبیا، پیروزی ظاهری در شرایطی رقم خورده که موازنه‌های مادی به سود جبهه مقابل بوده است اما سنت الهی در نهایت مسیر دیگری را رقم زده است.



عبور از تعلقات شرط همراهی با جبهه حق است

وی با اشاره به داستان طالوت در قرآن کریم تصریح کرد: همراهی با جبهه حق نیازمند عبور از تعلقات دنیوی و آزمون‌های الهی است و در این مسیر تنها کسانی باقی می‌مانند که از وابستگی‌های شدید به دنیا عبور کرده باشند و در برابر امتحانات الهی استقامت نشان دهند.



میرباقری افزود: در این روایت قرآنی، گروهی از همراهان در مواجهه با امتحان دچار تردید شدند و تنها جمعی اندک با ایمان و یقین باقی ماندند که همین گروه اندک در نهایت به نصرت الهی دست یافتند و بر جالوت پیروز شدند.



پیروزی نهایی در منطق ایمان رقم می‌خورد

وی خاطرنشان کرد: منطق قرآن، پیروزی را صرفاً در محاسبات مادی تعریف نمی‌کند، بلکه آن را نتیجه ایمان، اتصال به خداوند و عبور از دنیا می‌داند و بر همین اساس است که جبهه حق حتی در شرایط اقلیت ظاهری نیز در نهایت به پیروزی نهایی دست خواهد یافت.



عضو مجلس خبرگان رهبری با تبیین نسبت میان ایمان الهی و پیروزی‌های تاریخی جبهه حق به بررسی نمونه‌هایی از سیره پیامبر اسلام و رخداد صلح حدیبیه پرداخت و تأکید کرد: فهم درست سنت‌های الهی در تحلیل تحولات امروز جهان اسلام نقش اساسی دارد.



وی با اشاره به ماجرای صلح حدیبیه بیان کرد: حرکت پیامبر اسلام در آن مقطع تاریخی با وجود محدودیت‌های ظاهری و فشارهای جبهه مقابل زمینه ساز شکل گیری مرحله جدیدی از پیروزی‌های مسلمانان شد.



میرباقری افزود: در این واقعه پیامبر با همراهان خود بیعتی مجدد انجام داد و بر استمرار ایستادگی در مسیر حق تأکید شد و همین پایداری سبب شد دشمنان ناچار به پذیرش پیمان و شکل گیری شرایطی تازه در مناسبات سیاسی و اجتماعی آن دوران شوند.



وی ادامه داد: این پیمان نقطه آغاز فتوحات بزرگ در تاریخ اسلام بود و نشان داد که پیروزی حقیقی تنها با تکیه بر قدرت ظاهری رقم نمی‌خورد بلکه نتیجه استقامت در مسیر الهی و اعتماد به وعده‌های خداوند است.



جایگاه غنائم و مدیریت الهی در جامعه ایمانی

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به موضوع غنائم و نحوه توزیع آن در جامعه اسلامی اظهار کرد: انفال و منابع عمومی در منطق قرآن متعلق به خداوند و پیامبر است و باید در چارچوب طرح الهی مدیریت شود.



وی افزود: ورود نگاه‌های شخصی و دنیوی به این حوزه می‌تواند مسیر عدالت را دچار انحراف کند و تجربه تاریخی نشان داده هرگاه مدیریت منابع در مسیر غیر الهی قرار گرفته آثار منفی آن در جامعه آشکار شده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین مفهوم تقوا در نظام اجتماعی و فردی گفت: تقوا به معنای پایبندی به فرمان الهی حتی در شرایط سخت و بن بست‌های ظاهری است.



میرباقری افزود: قرآن کریم نشان می‌دهد هرگاه انسان یا جامعه در مسیر الهی استقامت ورزد خداوند راه‌های خروج از بن بست را پیش روی آنان قرار می‌دهد و شرایطی فراهم می‌کند که از نگاه عادی غیر قابل تصور است.



وی ادامه داد: تجربه تاریخی امت‌های الهی از جمله در ماجرای حضرت موسی و عبور از دریا نشان می‌دهد که اتکا به خداوند می‌تواند قواعد ظاهری قدرت را در هم بشکند و مسیرهای جدیدی برای پیروزی ایجاد کند.



توکل و معیت الهی در میدان مبارزه حق و باطل

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر مفهوم توکل اظهار کرد: توکل به معنای واگذاری امور به خداوند در کنار انجام مسئولیت‌های انسانی است و این نگاه موجب شکل گیری آرامش و قدرت در مواجهه با دشمنان می‌شود.



وی افزود: در میدان تقابل حق و باطل آنچه تعیین کننده است همراهی با طرح الهی است و هر جامعه‌ای که در این مسیر گام بردارد از حمایت و نصرت خداوند برخوردار خواهد شد.



میرباقری تصریح کرد: تجربه تاریخی انبیا نشان می‌دهد که پیروزی‌ها همواره در سایه ایمان و عمل به وظیفه الهی تحقق یافته و این سنت تغییر ناپذیر در تاریخ بشر جریان دارد.



وی با اشاره به استمرار این سنت در عصر حاضر گفت: هرگاه امت‌های الهی در برابر فشارها و تهدیدها با استقامت و توکل حرکت کنند معادلات ظاهری قدرت تغییر می‌کند و زمینه برای تحقق فتوحات جدید فراهم می‌شود.



عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: فهم صحیح از معیت الهی می‌تواند نگاه جوامع اسلامی را نسبت به قدرت‌های مادی دگرگون کند و مسیر حرکت آنان را در جهت تحقق اهداف الهی استوار سازد.