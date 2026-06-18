به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه پنجشنبه در مراسم سالگرد ارتحال آیت الله بازی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم به مردم ولایتمدار مازندران، پروژه‌های زیرساختی را اولویت اصلی دولت در استان خواند و از اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های راکد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای کار، نزدیک به ۲۷۰۰ طرح نیمه‌تمام در استان وجود داشت که بسیاری از آنها سابقه‌ای ۲۶ تا ۲۸ ساله داشتند، تصریح کرد: با تزریق منابع مالی و مدیریت جهادی، تاکنون ۲۲۰۰ پروژه به نتیجه رسیده و بقیه نیز در دستور کار تکمیل قرار دارند.

استاندار مازندران در تشریح مهم‌ترین طرح‌های به سرانجام رسیده، گفت: پروژه‌های پسماند که تا پایان سال جاری و هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند، بیش از ۹۵ درصد از چالش‌های زیست‌محیطی استان را مرتفع خواهند کرد.

وی گفت: همچنین با تخصیص ۸ هزار میلیارد تومان به حوزه فاضلاب و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی، استفاده از پساب برای احیای کشاورزی، به ویژه در مناطق شرقی، در دستور کار قرار گرفته است.

یونسی رستمی با اشاره به لایروبی و مهار آب‌های سطحی با هدف افزایش ۴۰۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت ذخیره‌سازی، خاطرنشان کرد: این اقدامات زمینه‌ساز گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته خواهد بود.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های بندری در واکنش به عقب‌نشینی ۱۲۰۰ متری آب دریا خبر داد و آن را گامی مؤثر در جهت ایجاد اشتغال آبرومند و پایدار برای جوانان استان دانست.

تأمین نهاده‌های کشاورزی

مقام عالی دولت در مازندران در ادامه به تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد و افزود: پیش از آغاز فصل زراعی، بیش از ۸۰ درصد کود مورد نیاز کشاورزان تأمین شد. هدف ما این است که با ایجاد زیرساخت‌های ماندگار، آینده فرزندان این استان را با رفاه و اشتغال پایدار همراه کنیم.

استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از شخصیت حضرت آیت‌الله ایازی، از ایشان به عنوان چهره‌ای ماندگار در حافظه عاطفی مردم منطقه یاد کرد و سادگی، قناعت و اخلاص را از ویژگی‌های بارز این عالم ربانی برشمرد و شهدا را الگوی جاودانگی و اقتدار دانست.