خرید ۶۰۰ تن بذر گندم برای توزیع در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزان استان سمنان از خرید بیش از ۶۰۰ تن بذر گندم مادری و گواهی شده برای تامین نیاز بخش کشاورزی استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این بذرها شامل ارقام میهن، دانش، حیران و برزگر است، اظهار کرد: خرید بذرهای تولیدی از کشاورزان طرف قرار داد همزمان با فصل برداشت و پس از بازدید های مداوم از مزراع توسط مسئول فنی شرکت مهندس صباغیان و انجام کنترل های فنی و کیفی انجام شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان ادامه داد: بذرهای خریداری شده پس از طی مراحل بوجاری و آماده سازی، در چرخه تامین بذر قرار گرفته و برای تکمیل نیاز بخش کشاورزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: تولید بذرهای استاندارد و با کیفیت با مشارکت بهره برداران، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهره وری مزارع دارد.