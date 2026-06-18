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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

حسین وفایی به مرحله اصلی مسابقات اسنوکر ووهان چین راه یافت

حسین وفایی به مرحله اصلی مسابقات اسنوکر ووهان چین راه یافت

حسین وفایی با برتری برابر نماینده انگلستان به مرحله اصلی مسابقات معتبر اسنوکر ووهان چین راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وفایی ملی‌پوش اسنوکر ایران در مرحله انتخابی مسابقات ووهان چین موفق شد با نتیجه قاطع ۵ بر یک برابر بن وولاستون به پیروزی دست یابد.

وفایی در با میل برتری برابر این حریف انگلیسی، راهی مرحله اصلی این رقابت‌ها شود.

کد مطلب 6864372

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