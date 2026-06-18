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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

مردم شهرکرد بعد از پیام رهبری: امر امر رهبر است

مردم شهرکرد بعد از پیام رهبری: امر امر رهبر است

شهرکرد-مردم شهرکرد در تجمعات امشب شعار امر امر رهبری است؛ سردادند.

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کد مطلب 6864386

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