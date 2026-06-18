https://mehrnews.com/x3cmYx ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ کد مطلب 6864386 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ مردم شهرکرد بعد از پیام رهبری: امر امر رهبر است شهرکرد-مردم شهرکرد در تجمعات امشب شعار امر امر رهبری است؛ سردادند. دریافت 17 MB کد مطلب 6864386 کپی شد مطالب مرتبط توکلی:ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا در برابر یزید زمان ایستاده است تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری یکصد و دهمین تجمع شبانه مردم سلماس با حال و هوی محرم برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرکرد
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