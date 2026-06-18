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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

توکلی:ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا در برابر یزید زمان ایستاده است

توکلی:ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا در برابر یزید زمان ایستاده است

بیجار- نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت، در برابر جبهه استکبار ایستاد و نشان داد هرگز تن به ذلت و سلطه دشمنان نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طاها توکلی شامگاه پنجشنبه در اجتماع حماسی مردم دیار گروس در میدان آیت‌الله فاضل گروسی بیجار اظهار کرد: مکتب اهل‌بیت (ع) همواره چراغ هدایت انسان‌ها بوده و مسیر سعادت و عزت را به بشریت نشان داده است.

وی افزود: مردم مؤمن و ولایت‌مدار با جان و دل به مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دل بسته‌اند و درس آزادگی، ایثار، مقاومت و عزت را از نهضت عاشورا می‌آموزند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: شهدایی که برای دفاع از ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند، ادامه‌دهندگان راه عاشورا بودند و با تأسی به فرهنگ شهادت، از عزت و استقلال این سرزمین دفاع کردند.

وی ادامه داد: رهبران و فرماندهان شهید این ملت هرگز در برابر قدرت‌های استکباری سر تعظیم فرود نیاوردند و با ایمان راسخ باور داشتند که انسان تنها باید از خداوند متعال هراس داشته باشد، نه از قدرت‌های پوشالی دنیا.

حجت‌الاسلام توکلی تصریح کرد: رزمندگان اسلام با شوق شهادت در میدان‌های نبرد حاضر شدند و با آگاهی از خطرات، برای دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی از جان خود گذشتند و این روحیه برگرفته از فرهنگ عاشورا است.

وی با تأکید بر اینکه امروز نیز تقابل جبهه حق و باطل ادامه دارد، گفت: ملت ایران در این کربلای معاصر ثابت کرده است که طوق ذلت را بر گردن نخواهد انداخت و همچون یاران امام حسین (ع) در برابر یزیدیان زمان ایستادگی خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان خاطرنشان کرد: دشمنان در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار خطا شدند، چرا که تصور می‌کردند فشارها و تهدیدها موجب عقب‌نشینی مردم خواهد شد، اما ملت ایران با وحدت و بصیرت، پشتیبان انقلاب اسلامی باقی ماند.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی به برکت قیام حضرت سیدالشهدا (ع) و با الهام از آموزه‌های امام خمینی (ره) شکل گرفت و همان‌گونه که بنیانگذار کبیر انقلاب فرمودند، هرچه داریم از محرم و صفر است.

حجت‌الاسلام توکلی در پایان تأکید کرد: امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون تمسک به فرهنگ عاشورا، ولایت و پرچم برافراشته حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و تا زمانی که این ملت در مسیر حق حرکت کند، هیچ قدرتی توان شکست آن را نخواهد داشت.

کد مطلب 6864397

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