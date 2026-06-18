توکلی:ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا در برابر یزید زمان ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام طاها توکلی شامگاه پنجشنبه در اجتماع حماسی مردم دیار گروس در میدان آیتالله فاضل گروسی بیجار اظهار کرد: مکتب اهلبیت (ع) همواره چراغ هدایت انسانها بوده و مسیر سعادت و عزت را به بشریت نشان داده است.
وی افزود: مردم مؤمن و ولایتمدار با جان و دل به مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دل بستهاند و درس آزادگی، ایثار، مقاومت و عزت را از نهضت عاشورا میآموزند.
نماینده ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: شهدایی که برای دفاع از ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند، ادامهدهندگان راه عاشورا بودند و با تأسی به فرهنگ شهادت، از عزت و استقلال این سرزمین دفاع کردند.
وی ادامه داد: رهبران و فرماندهان شهید این ملت هرگز در برابر قدرتهای استکباری سر تعظیم فرود نیاوردند و با ایمان راسخ باور داشتند که انسان تنها باید از خداوند متعال هراس داشته باشد، نه از قدرتهای پوشالی دنیا.
حجتالاسلام توکلی تصریح کرد: رزمندگان اسلام با شوق شهادت در میدانهای نبرد حاضر شدند و با آگاهی از خطرات، برای دفاع از انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی از جان خود گذشتند و این روحیه برگرفته از فرهنگ عاشورا است.
وی با تأکید بر اینکه امروز نیز تقابل جبهه حق و باطل ادامه دارد، گفت: ملت ایران در این کربلای معاصر ثابت کرده است که طوق ذلت را بر گردن نخواهد انداخت و همچون یاران امام حسین (ع) در برابر یزیدیان زمان ایستادگی خواهد کرد.
نماینده ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان خاطرنشان کرد: دشمنان در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار خطا شدند، چرا که تصور میکردند فشارها و تهدیدها موجب عقبنشینی مردم خواهد شد، اما ملت ایران با وحدت و بصیرت، پشتیبان انقلاب اسلامی باقی ماند.
وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی به برکت قیام حضرت سیدالشهدا (ع) و با الهام از آموزههای امام خمینی (ره) شکل گرفت و همانگونه که بنیانگذار کبیر انقلاب فرمودند، هرچه داریم از محرم و صفر است.
حجتالاسلام توکلی در پایان تأکید کرد: امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون تمسک به فرهنگ عاشورا، ولایت و پرچم برافراشته حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و تا زمانی که این ملت در مسیر حق حرکت کند، هیچ قدرتی توان شکست آن را نخواهد داشت.
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