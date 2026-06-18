https://mehrnews.com/x3cmZd ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کد مطلب 6864420 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶ یکصد و دهمین تجمع شبانه مردم سلماس با حال و هوی محرم ارومیه - مردم ولایی سلماس در ادامه شب های اقتدار ملی در خیابان ها تجمع و به یاد شهدای دشت کربلا عزاداری کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6864420 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردمی همراه با عزاداری شب چهارم محرم در هیئت رضویه گلپایگان نجابت: راهبرد اصلی در جنگ ترکیبی، وحدت و ایستادگی مردم است تجمع و عزاداری مردم بجنورد در میدان شهید در شب چهارم محرم مردم شهرکرد بعد از پیام رهبری: امر امر رهبر است برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
نظر شما