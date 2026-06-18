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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶

یکصد و دهمین تجمع شبانه مردم سلماس با حال و هوی محرم

یکصد و دهمین تجمع شبانه مردم سلماس با حال و هوی محرم

ارومیه - مردم ولایی سلماس در ادامه شب های اقتدار ملی در خیابان ها تجمع و به یاد شهدای دشت کربلا عزاداری کردند.

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کد مطلب 6864420

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