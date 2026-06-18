سلمانخواه: ۱۸ آیین ناملموس در گیلان ثبت شده است

یوسف سلمان‌خواه در حاشیه نشست میز خدمت در تجمع شبانه مردم رشت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، با اشاره به نقش اداره کل میراث فرهنگی در حوزه ثبت آیین‌های مذهبی اظهار کرد: بخشی از رسالت ما، ثبت آیین‌های مذهبی است که در حال حاضر بیش از ۱۸ اثر از استان گیلان در فهرست آثار ناملموس به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان با بیان اینکه آیین‌ها در طول تاریخ حفظ شده‌اند، انتقال صحیح آن‌ها به نسل‌های آینده را از وظایف اصلی اداره کل میراث فرهنگی دانست و افزود: از جمله این آثار می‌توان به آیین‌های «علم‌بندی ماسوله»، «تعزیه ضیابر»، «کل‌ب‌زنی لاهیجان» و «مجمع‌بران شفت» اشاره کرد.

وی با تأکید بر جایگاه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در فرهنگ ایرانی گفت: یکی از ویژگی‌های بارز مردم ایران، این است که در مناسبت‌ها به گذشته و ریشه‌های خود باز می‌گردند.

سلمان‌خواه با بیان اینکه سلوک عاشورای حسینی با اقامه آیین‌های سنتی متجلی می‌شود، اضافه کرد: مردم با اقامه آیین‌های سنتی عرض ارادتی به سیدالشهدا (ع) و ۷۲ تن از یارانش اعلام می‌دارند.

وی با اشاره به پتانسیل‌ های گردشگری استان تصریح کرد: گیلان از استان‌ های پرتردد کشور است و ما در این اداره کل، با همکاری جامعه هتل‌ داران و بوم‌گردان و... آمادگی خود را برای میزبانی از گردشگران اعلام می‌کنیم و تلاش می‌کنیم این آمادگی همواره در بالاترین سطح باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان در ادامه با تأکید بر نظارت بر آثار ملی ثبت‌شده، از ضرورت بدعت‌زدایی گفت و افزود: آنچه به‌عنوان آثار ملی ثبت شده، ریشه فرهنگی و تاریخی دارند و تحت نظارت جدی ما هستند ما در مسیر حفظ این آیین‌ها، بر بدعت‌زدایی و حذف موارد خرافی تأکید داریم.