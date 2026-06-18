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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۴

سلمانخواه: ۱۸ آیین ناملموس در گیلان ثبت شده است

سلمانخواه: ۱۸ آیین ناملموس در گیلان ثبت شده است

رشت- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ آیین‌ های مذهبی و انتقال اصیل آن‌ها به نسل‌ های آینده، از ثبت ۱۸ اثر ناملموس در استان خبر داد.

یوسف سلمان‌خواه در حاشیه نشست میز خدمت در تجمع شبانه مردم رشت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، با اشاره به نقش اداره کل میراث فرهنگی در حوزه ثبت آیین‌های مذهبی اظهار کرد: بخشی از رسالت ما، ثبت آیین‌های مذهبی است که در حال حاضر بیش از ۱۸ اثر از استان گیلان در فهرست آثار ناملموس به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان با بیان اینکه آیین‌ها در طول تاریخ حفظ شده‌اند، انتقال صحیح آن‌ها به نسل‌های آینده را از وظایف اصلی اداره کل میراث فرهنگی دانست و افزود: از جمله این آثار می‌توان به آیین‌های «علم‌بندی ماسوله»، «تعزیه ضیابر»، «کل‌ب‌زنی لاهیجان» و «مجمع‌بران شفت» اشاره کرد.

وی با تأکید بر جایگاه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در فرهنگ ایرانی گفت: یکی از ویژگی‌های بارز مردم ایران، این است که در مناسبت‌ها به گذشته و ریشه‌های خود باز می‌گردند.

سلمان‌خواه با بیان اینکه سلوک عاشورای حسینی با اقامه آیین‌های سنتی متجلی می‌شود، اضافه کرد: مردم با اقامه آیین‌های سنتی عرض ارادتی به سیدالشهدا (ع) و ۷۲ تن از یارانش اعلام می‌دارند.

وی با اشاره به پتانسیل‌ های گردشگری استان تصریح کرد: گیلان از استان‌ های پرتردد کشور است و ما در این اداره کل، با همکاری جامعه هتل‌ داران و بوم‌گردان و... آمادگی خود را برای میزبانی از گردشگران اعلام می‌کنیم و تلاش می‌کنیم این آمادگی همواره در بالاترین سطح باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان در ادامه با تأکید بر نظارت بر آثار ملی ثبت‌شده، از ضرورت بدعت‌زدایی گفت و افزود: آنچه به‌عنوان آثار ملی ثبت شده، ریشه فرهنگی و تاریخی دارند و تحت نظارت جدی ما هستند ما در مسیر حفظ این آیین‌ها، بر بدعت‌زدایی و حذف موارد خرافی تأکید داریم.

کد مطلب 6864412

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