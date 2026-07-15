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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

نوسازی بیش از ۷ هزار مترمربع آسفالت در بوستان جنگلی سرخه‌حصار

نوسازی بیش از ۷ هزار مترمربع آسفالت در بوستان جنگلی سرخه‌حصار

شهردار منطقه ۱۳ از اجرای نوسازی آسفالت ۷ هزار و ۶۷۳ مترمربع از معابر و احداث ۶۱۴ متر نهر هدایت آب‌های سطحی در بوستان جنگلی سرخه‌حصار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهرداری منطقه ۱۳، اشاره به بازدیدهای میدانی و پیگیری مستمر در کارگروه تخصصی سرخه‌حصار پیرامون حفظ و نگهداشت حریم شهری اظهار کرد: در بوستان جنگلی سرخه‌حصار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز گردشگری منطقه‌ای، شهری و فراشهری در پایتخت، عملیات روکش و نوسازی آسفالت بیش از ۷ هزار و ۶۷۳ مترمربع از معابر با استفاده از یک‌هزار و ۱۶۴ تن آسفالت انجام شد.

مدیریت شهری این منطقه ادامه داد: همچنین به منظور هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی معابر، بیش از ۶۱۴ متر نهر روسی و کانیو جانبی در این محدوده احداث شده است.

کد مطلب 6889043

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