صدیف: هفت هزار مددجو زیر چتر حمایتی بهزیستی ساوه قرار دارند

به گزارش خبرنگارمهر،زهرا صدیف پیش ازچهارشنبه در دیداربا امام جمعه به مناسبت هفته بهزیستی افزود:پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، اعطای وام اشتغال با هدف توانمندسازی اقتصادی مددجویان و پیگیری و تسهیل روند اجرای طرح مسکن ملی در شهرهای آوه و غرقآباد از دیگر اقدامات این اداره در حوزه حمایتهای اجتماعی و اقتصادی به شمار میرود.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان ساوه بیان اینکه حدود هفت هزار نفر در این شهرستان تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند، گفت: حمایتهای مالی و معیشتی از خانوادههای نیازمند، حمایت از فرزندآوری، خانوادههای دارای دوقلو و سهقلو تا شش سالگی، حمایت از بیماران خاص، خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست از جمله خدمات ارائهشده به جامعه هدف است.
صدیف همچنین به فعالیت شلترهای ویژه زنان و مردان آسیبپذیر، اداره سه مرکز شبانهروزی نگهداری از معلولان و حدود ۲۴ مرکز خدماترسان دیگر اشاره کرد و گفت: برگزاری دورههای آموزشی و مهارتآموزی برای افزایش توانمندی، مهارتهای زندگی و اشتغال اعضای تحت پوشش نیز به صورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان ساوه با اشاره به رویکرد این سازمان در حمایت هدفمند از جامعه تحت پوشش اظهار کرد: تلاش مجموعه بهزیستی بر این است که در کنار ارائه خدمات حمایتی، با آموزش، مهارتآموزی و ایجاد فرصتهای اشتغال، زمینه توانمند شدن افراد و خانوادهها فراهم شود.
وی افزود: توسعه خدمات اجتماعی، حمایت از گروههای در معرض آسیب، تقویت مراکز تخصصی و پیگیری مطالبات جامعه هدف از برنامههای مهم این اداره است و مجموعه بهزیستی ساوه تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، خدمات خود را با کیفیت و گستره بیشتری به نیازمندان ارائه کنند.
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