به گزارش خبرگزاری مهر، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه بار دیگر به اوکراین سفر کرد.

رئیس کمیسیون اروپا پس از ورود به کی یف با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ابتکارات جدیدی را برای یکپارچه‌ سازی صنایع دفاعی‌ مان اعلام خواهم کرد تا بتوانیم تولید بیشتر و سریع‌ تری داشته باشیم.

اورزلا فون در لاین در ادامه اضافه کرد: همچنین درباره الحاق (وعده خیالی پیوستن کی یف به اتحادیه اروپا) و تدارکات (آمادگی های جنگی) برای زمستان پیش رو گفتگو خواهیم کرد. اوکراین از بسیاری جهات به یک تأمین‌ کننده امنیت شبکه برای اروپا تبدیل شده است و این همچنین مستلزم شیوه جدیدی از همکاری است. به همین دلیل است که امروز ما یک مشارکت جدید صنعتی دفاعی میان اتحادیه اروپا و اوکراین را راه‌اندازی می‌کنیم.