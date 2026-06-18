https://mehrnews.com/x3cmKt ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۳ کد مطلب 6863795 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۳ یکصدو نهمین شب راهپیمایی مردم ساوه در بیعت از امامین انقلاب اسلامی ساوه- در این ویدئو یکصدو نهمین شب راهپیمایی مردم ساوه در بیعت از امامین انقلاب اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6863795 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم خمین در صد و هشتمی قرار عاشقی و دومین شب محرم شکوه حضور مردم شازند در ایستگاه صد و هشتم بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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