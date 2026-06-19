به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، حزب‌الله لبنان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مقاومت اسلامی حزب الله تأکید می‌کند که منطقه کفرتبنیت - علی الطاهر همچنان برای نفوذ دشمن غیرقابل تسخیر باقی خواهد ماند و رزمندگان ما در آنجا حماسه‌های کربلایی را در دفاع از کشور و مردم خود رقم خواهند زد.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد که گروهی دیگر از نظامیان اسرائیلی که برای انتقال کشته‌ها و زخمی‌ها به سمت کمینی در منطقه « علی‌ الطاهر» پیشروی می‌کرد، با آتش موشکی و خمپاره‌ای هدف قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، این گروه از نظامیان اسرائیلی با پوشش دود غلیظ و منور تلاش داشت؛ پیشروی کند و مجروحان و کشته‌های خود را از محل درگیری خارج کند، اما پیش از تکمیل مأموریت، با رگبار موشکی و گلوله‌های خمپاره هدف حمله قرار گرفت.

مقاومت اسلامی لبنان تأکید کرد که در این حمله، اصابت‌های قطعی به نیروهای اسرائیلی وارد شده و تلاش آن‌ها برای جمع‌آوری تلفات نیروهایشان ناکام مانده است.

هم‌زمان، منابع لبنانی از حملات هوایی جنگنده‌های اسرائیلی به کفردجال و منطقه الجبور خبر دادند. این حملات به‌ موازات گلوله‌باران توپخانه‌ای اطراف سجد و المحمودیه در العیشیه انجام شده است.