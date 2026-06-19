واکنش وزیر صهیونیست به هلاکت نظامیان اسرائیلی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی رژیم صهیونیستی، «ایتمار بن‌ گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز جمعه در بیانیه ای در واکنش به حادثه اخیر در جنوب لبنان که به هلاکت ۴ نظامی و زخمی شدن دست کم ۱۷ نظامی صهیونیست دیگر منجر شد، بی اشاره به تلافی جویانه بودن دفاع مقاومت لبنان در سخنانی متوحشانه ادعا کرد: در برابر هر اشک یک مادر اسرائیلی، باید هزار مادر لبنانی گریه کنند!

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که نمی خواهد به نقض مفاد آتش بس از سوی این رژیم اشاره ای داشته باشد، مدعی شد: پس از این تشدید تنش، باید سراسر لبنان در آتش بسوزد.

این در حالیست که رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیشتر اذعان کردند: ۴ نظامی، از جمله یک فرمانده گردان، دیشب در لبنان کشته شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت سرهنگ دوم «دور گدالیا بن سیمحون» (Dor Gedalia Ben Simhon)، ۳۲ ساله، در جنوب لبنان خبر داد.

گزارش ها نشان می دهند یک حمله هوایی مشکوک شب گذشته یک تانک ارتش اشغالگران متجاوز صهیونیست در جنوب لبنان را هدف قرار داد که بر اثر آن تعدادی از نظامیان این رژیم هلاک شدند.

الجزیره نیز در این خصوص گزارش داد: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی خبر دادند که دیشب یک حادثه امنیتی جدی در نزدیکی کفر تبنیت در جنوب لبنان رخ داد. یک افسر ارشد لشکر ۳۶ ارتش اسرائیل نیز در جریان درگیری‌های دیشب در جنوب لبنان زخمی شد.

تحقیقات برای تعیین هویت شیء مشکوکی که تانک اسراییلی را هدف قرار داد (اینکه آیا پهپاد بوده یا موشک هدایت‌شونده)، در حال انجام است.

بر اساس گزارش‌ها، یک جسم مشکوک، تانکی وابسته به گردان ۵۲ از تیپ نخبه «گیواتی» را هدف قرار داد و فرمانده آن را به هلاکت رساند.