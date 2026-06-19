اذعان به ناکامی نظامیان صهیونیست در اشغال بلندی های علی الطاهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی از ناکامی ارتش این رژیم در اشغال ارتفاعات «علیالطاهر» در منطقه النبطیه و همزمان وارد شدن خسارت به چند دستگاه تانک و نیز کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان صهیونیست در حملات رزمندگان مقاومت اسلامی خبر دادند.
بر اساس این گزارش، در پی شلیک موشکهای ضدزره و پهپادها، شماری از تانکهای ارتش اسرائیل هدف قرار گرفتند و عملیات برای تخلیه مجروحان از میدان درگیری آغاز شده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که در جنوب لبنان، درگیریها میان مقاومت و نیروهای اسرائیلی همچنان ادامه دارد و ارتفاعات راهبردی منطقه النبطیه به یکی از محورهای اصلی نبرد تبدیل شده است.
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