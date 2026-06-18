به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی، منطقه «نبطیه» در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند.

از سوی دیگر برخی از گزارش‌های خبری از وقوع درگیری‌ها در منطقه علی التاهر در جنوب لبنان حکایت دارد.

خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که رزمندگان حزب‌الله بار دیگر با رگبارهای موشکی و آتش سنگین با تلاش نیروهای اسرائیلی برای پیشروی در حومه شهرک «کفرتبنیت» مقابله کردند.

وی همچنین اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی، خودروها و تجهیزات نظامی اسرائیل را که در حال تلاش برای پیشروی هستند، با موشک‌های هدایت‌شونده و کمین‌های از پیش آماده‌شده هدف قرار می‌دهد.

حادثه امنیتی سخت برای نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان

رسانه‌های دشمن صهیونیستی در گزارشی اعلام کردند که یک حادثه امنیتی بسیار سخت در جنوب لبنان رخ داده است.

بر اساس این گزارش، درگیری‌های سنگین بین نیروهای حزب‌الله و نظامیان صهیونیست همچنان ادامه دارد و چندین خودروی نظامی صهیونیست هدف قرار گرفته شده‌ است

برخی از رسانه‌های عبری همچنین از زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست در این درگیری‌ها و انتقال مجروحان از محل درگیری‌ها خبر دادند.