فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های این اداره در آبدانان، تصریح کرد: حمایت از صنعتگران و هنرمندان اولویت راهبردی اداره‌کل است که در قالب پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ در شهرستان عملیاتی شده است.

شریفی با ابراز خرسندی از موفقیت هنرمندان آبدانانی در کسب نشان ملی صنایع‌دستی در رشته‌های حصیربافی و گلیم‌بافی افزود: در خصوص مطالبه اصلی شهرستان برای احداث بازارچه دائمی صنایع‌دستی، پیگیری‌های اداری جهت تأمین زمین و زیرساخت‌های لازم در جریان است و بلافاصله پس از تعیین تکلیف نهایی زمین، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی همچنین از پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصدی چندین طرح گردشگری در آبدانان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با بهره‌برداری از این طرح‌ها در آینده نزدیک، تحولی در صنعت گردشگری این شهرستان ایجاد شود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: حضور فعال هنرمندان آبدانانی در نمایشگاه‌های برون‌مرزی از جمله در بازار کشور عراق، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولیدات این منطقه برای ارزآوری و معرفی فرهنگ اصیل استان است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.