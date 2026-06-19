به گزارش خبرگزاری مهر، سردارسرتیپ «علی ندرخانی»فرمانده مرزبانی استان ایلام در نشستی مشترک در شهرستان مهران با فرمانده مرزبانی منطقه سوم مرزی عراق اظهار داشت: گشت‌های همزمان در دو سوی مرز جمهوری اسلامی ایران و عراق، نقش مهمی در تقویت امنیت و کنترل مرزها دارد و این اقدامات با هماهنگی کامل میان طرفین انجام می‌شود.

وی افزود: گشت‌های مشترک و چهره‌به‌چهره در طول مرزهای استان اجرا می‌شود و موجب افزایش امنیت پایدار و ارتقای سطح همکاری‌های مرزی دو کشور خواهد شد.

فرمانده مرزبانی استان ایلام با اشاره به اینکه یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم اربعین حسینی بود، عنوان کرد: مرز مهران به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های کشور، هر ساله پذیرای شمار زیادی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

وی ادامه داد: در راستای تسهیل تردد زائران، تفاهم‌نامه‌ای میان مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و مرزبانی عراق به امضا رسید که بر اساس آن همکاری‌های اطلاعاتی، عملیاتی و میدانی میان دو طرف گسترش خواهد یافت.

فرمانده مرزبانی استان ایلام تأکید کرد: با همدلی، هم‌افزایی و تعامل سازنده میان دو کشور، تأمین امنیت مرزها و فراهم کردن تردد روان و ایمن زائران اربعین به‌صورت ویژه دنبال خواهد شد.