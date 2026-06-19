آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور تعداد ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس(سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۴۲ درصد متقاضیان پایه هفتم و ۵۸ درصد متقاضیان پایه دهم هستند و در مجموع ۵۳ درصد متقاضیان زن و ۴۷ درصد مرد هستند.

آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان از ساعت ۸ صبح جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.