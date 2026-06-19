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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۷

عملیاتِ گسترده پلیس در استان سمنان؛ قاچاقچیان دستگیر شدند

عملیاتِ گسترده پلیس در استان سمنان؛ قاچاقچیان دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از اجرای همزمان چندین طرح عملیاتی در شهرستان‌های مختلف خبر داد و گفت: مأموران پلیس موفق به کشف محموله‌های کلان قاچاق به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال شدند.

سردار سید موسی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اخیر پلیس در سطح استان اظهار کرد: در شهرستان دامغان و در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور، مأموران انتظامی با همکاری دستگاه‌های مرتبط موفق به کشف ۳۰۰ نخ سیگار قاچاق و ۱۳۶ بسته تنباکوی فاقد مجوز از یک واحد صنفی دخانیاتی شدند.

وی همچنین از دستگیری سارق تلفن همراه دو کودک در شهرستان مهدیشهر خبر داد و افزود: با اقدام سریع و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم در کمترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر و با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان در ادامه به کشف یک محموله بزرگ کالای قاچاق در شهرستان سرخه اشاره کرد و افزود: مأموران یگان امداد این شهرستان در بازرسی از یک دستگاه خودروی ایسوزو، بیش از ۶۱ هزار نخ سیگار، پنج هزار و ۷۶۰ قرص ویتامین رژیمی و یک هزار و ۴۴۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق را کشف کردند که ارزش آن حدود ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

حسینی با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی شاهرود نیز موفق به کشف محموله‌ای شامل ۱۵ هزار نخ سیگار خارجی، ۲۵۰ بسته تنباکو و مقادیری سیگار الکترونیکی قاچاق شده است، افزود: ارزش این محموله بالغ بر سه میلیارد ریال برآورد شده و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است.

وی از کشف پنج قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در شهرستان‌های شاهرود و میامی نیز خبر داد و تصریح کرد: در این رابطه پنج متهم دستگیر و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین از اجرای طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن در مهدیشهر و شهمیرزاد خبر داد و گفت: در این طرح ۲۲ دستگاه خودرو متخلف به علت ایجاد آلودگی صوتی، تغییر در سیستم روشنایی و سایر تخلفات مؤثر در برهم زدن آرامش عمومی توقیف شدند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به نجات جان یک شهروند ۴۰ ساله در سمنان اشاره کرد و افزود: با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران انتظامی و مدیریت صحنه توسط فرمانده انتظامی شهرستان سمنان، فردی که قصد خودکشی از روی پل مؤمن‌آباد را داشت، از این اقدام انصراف داد و زمینه ارائه خدمات حمایتی و روان‌شناختی برای وی فراهم شد.

وی با تأکید بر تداوم طرح‌های امنیت‌محور در استان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه قاچاق کالا، هنجارشکنی، حمل سلاح غیرمجاز و جرایم مخل امنیت و آرامش مردم برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

کد مطلب 6864573

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