عملیاتِ گسترده پلیس در استان سمنان؛ قاچاقچیان دستگیر شدند

سردار سید موسی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اخیر پلیس در سطح استان اظهار کرد: در شهرستان دامغان و در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور، مأموران انتظامی با همکاری دستگاه‌های مرتبط موفق به کشف ۳۰۰ نخ سیگار قاچاق و ۱۳۶ بسته تنباکوی فاقد مجوز از یک واحد صنفی دخانیاتی شدند.

وی همچنین از دستگیری سارق تلفن همراه دو کودک در شهرستان مهدیشهر خبر داد و افزود: با اقدام سریع و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم در کمترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر و با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان در ادامه به کشف یک محموله بزرگ کالای قاچاق در شهرستان سرخه اشاره کرد و افزود: مأموران یگان امداد این شهرستان در بازرسی از یک دستگاه خودروی ایسوزو، بیش از ۶۱ هزار نخ سیگار، پنج هزار و ۷۶۰ قرص ویتامین رژیمی و یک هزار و ۴۴۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق را کشف کردند که ارزش آن حدود ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

حسینی با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی شاهرود نیز موفق به کشف محموله‌ای شامل ۱۵ هزار نخ سیگار خارجی، ۲۵۰ بسته تنباکو و مقادیری سیگار الکترونیکی قاچاق شده است، افزود: ارزش این محموله بالغ بر سه میلیارد ریال برآورد شده و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است.

وی از کشف پنج قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در شهرستان‌های شاهرود و میامی نیز خبر داد و تصریح کرد: در این رابطه پنج متهم دستگیر و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین از اجرای طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن در مهدیشهر و شهمیرزاد خبر داد و گفت: در این طرح ۲۲ دستگاه خودرو متخلف به علت ایجاد آلودگی صوتی، تغییر در سیستم روشنایی و سایر تخلفات مؤثر در برهم زدن آرامش عمومی توقیف شدند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به نجات جان یک شهروند ۴۰ ساله در سمنان اشاره کرد و افزود: با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران انتظامی و مدیریت صحنه توسط فرمانده انتظامی شهرستان سمنان، فردی که قصد خودکشی از روی پل مؤمن‌آباد را داشت، از این اقدام انصراف داد و زمینه ارائه خدمات حمایتی و روان‌شناختی برای وی فراهم شد.

وی با تأکید بر تداوم طرح‌های امنیت‌محور در استان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه قاچاق کالا، هنجارشکنی، حمل سلاح غیرمجاز و جرایم مخل امنیت و آرامش مردم برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.