آتش سوزی کارخانه در گرمسار؛ ۲ نفر مصدوم شدند

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز حریق شدید در یک کارخانه در شهرستان گرمسار خبر داد.

وی با بیان اینکه این حادثه صبح امروز رقم خورده است، افزود: آتش نشانان و نیروهای امدادی بلافاصله به این صحنه اعزام شدند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه آتش‌سوزی در یکی از واحدهای رنگ‌سازی شهرک صنعتی گرمسار رخ داده است، تاکید کرد: عملیات اطفای ادامه دارد.

همتی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، تاکید کرد: نیروهای امدادی و آتش‌نشانی هم اکنون در صحنه حادثه هستند.

وی با بیان اینکه علت وقوع آتش‌سوزی در دست پیگیری است، افزود: تا کنون دو نفر در این حادثه مصدوم شده اند که انتقال آنان به بیمارستان انجام شده است.