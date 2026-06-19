به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام گمرک ایران، با همکاری و مساعدت پاکستان و پیگیری‌ های وزارت امور خارجه ظرفیت خروج کامیون‌های حامل کالا از مرز ریمدان به ۲ برابر افزایش یافته است.

کامیون‌های حامل کالا از گمرک مرزی ریمدان شامل خروجی بازارچه مرزی و منطقه آزاد به تعداد ۴۰۰ دستگاه بوده است.

این در حالیست که این رقم قبل از عید روزانه میانگین به تعداد ۲۰۰ تا ۲۵۰ دستگاه بوده است.

این اقدام گمرک در حالی صورت گرفت که نقطه صفر مرزی ریمدان در مرز مشترک با پاکستان به دلیل مشکلات زیرساختی و امکانات مرزی و همچنین ساعت کاری گمرک پاکستان با مشکلات متعددی مواجه است که امکان افزایش تعداد کامیون‌های خروجی و ورودی را با محدودیت مواجه می‌کند.

با این وجود با تلاش کارکنان گمرک به طور روزانه تا خروج آخرین کامیون پذیرش‌شده در مرز، تشریفات گمرکی انجام می‌شود تا وقفه‌ای در تجارت مرزی به ویژه صادرات در این مرز مشترک با کشور پاکستان ایجاد نشود.