به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی صبح چهارشنبه در نشست بررسی میدانی وضعیت مبادی مرزی استان، بر ضرورت رفع چالشهای زیرساختی و تقویت تجهیزات نظارتی برای ارتقای امنیت اقتصادی و مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
رئیس گمرک مرزی شیخصله در این نشست که با حضور نمایندگان اعضای کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان برگزار شد، گزارشی از وضعیت عملکرد مرز و موانع موجود ارائه کرد و گفت: ارتقای زیرساختهای مرزی، زمینه تسهیل تجارت قانونی و افزایش کارآمدی نظارتهای گمرکی را فراهم میکند.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در مرز شیخصله، اظهار کرد: نبود دوربینهای نظارتی، قطعیهای مکرر شبکه فیبر نوری، کمبود زیرساختهای برق، آب و گاز، همچنین نبود فضای کافی برای پارک خودروهای حامل کالا و امکانات رفاهی مناسب، از مهمترین چالشهای این مرز به شمار میرود.
رئیس گمرک مرزی شیخصله همچنین بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی تأکید کرد و افزود: راهاندازی درب ورودی و اتصال سامانهها به باسکول، ضمن تسریع در فرآیند خوداظهاری کالا، میتواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز داشته باشد.
در پایان این نشست، حاضران با بررسی موانع موجود بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی و تسریع در رفع کمبودهای زیرساختی مرز شیخصله تأکید کردند تا ضمن ارتقای امنیت مرزی، زمینه توسعه تجارت قانونی نیز فراهم شود.
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