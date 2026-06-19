حسین آصفی سرپرست شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آصفی به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران معرفی شد.

در مراسمی که با حضور فرمانداران پیشوا، ورامین و پاکدشت، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری پیشوا و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران برگزار شد، از خدمات سعید منصور بقایی در دوران مسئولیت قدردانی و سرپرست جدید این مجموعه معرفی شد.

در این مراسم ضمن تکریم تلاش‌ها و خدمات انجام‌شده در دوره مدیریت پیشین، حکم سرپرستی حسین آصفی به عنوان سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران ابلاغ شد.

مسئولان حاضر در این آیین بر تداوم خدمت‌رسانی مطلوب، توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب و ارتقای کیفیت خدمات در شهرستان‌های تحت پوشش تأکید کردند.