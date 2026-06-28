سرپرست آب و فاضلاب شهرستان صحنه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی رضا داودی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، فرزاد کهریزی به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه منصوب شد.

آیین تکریم و معارفه سرپرستان پیشین و جدید امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه با حضور عبادالله کنجوریان فرماندار صحنه، معاونان شرکت آب و فاضلاب استان و جمعی از مسئولان شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این مراسم، مسئولان حاضر بر اهمیت ارتقای خدمات‌رسانی در حوزه آب و فاضلاب و تداوم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری مطلوب از تأسیسات این بخش تأکید کردند.

همچنین از خدمات و تلاش‌های تورج لطفی در دوران مسئولیت وی در امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه قدردانی و برای او آرزوی موفقیت شد.

در پایان این آیین، فرزاد کهریزی به عنوان سرپرست جدید امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه معرفی شد و به صورت رسمی مسئولیت این مجموعه را بر عهده گرفت.