سرپرست آب و فاضلاب شهرستان صحنه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی رضا داودی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، فرزاد کهریزی به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه منصوب شد.
آیین تکریم و معارفه سرپرستان پیشین و جدید امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه با حضور عبادالله کنجوریان فرماندار صحنه، معاونان شرکت آب و فاضلاب استان و جمعی از مسئولان شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.
در این مراسم، مسئولان حاضر بر اهمیت ارتقای خدماترسانی در حوزه آب و فاضلاب و تداوم اجرای برنامههای توسعهای و بهرهبرداری مطلوب از تأسیسات این بخش تأکید کردند.
همچنین از خدمات و تلاشهای تورج لطفی در دوران مسئولیت وی در امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه قدردانی و برای او آرزوی موفقیت شد.
در پایان این آیین، فرزاد کهریزی به عنوان سرپرست جدید امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه معرفی شد و به صورت رسمی مسئولیت این مجموعه را بر عهده گرفت.
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