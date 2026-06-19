غوغای گهواره های خالی روی دست مادران مازندرانی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: همایش شیرخوارگان حسینی امروز در مصلای امام خمینی (ره) ساری و بیش از ۶۵۰ نقطه دیگر از استان مازندران با حضور گسترده مادران و نوزادان شیرخوار برگزار شد.

مادران کودکان خردسال خود را در پارچه های سفید و سبز شبیه کفن پیچیدند و با سربند های یا حسین (ع)؛و یا علی اصغر (ع) بر پیشانی آنان ارادت خود را به خاندان پیامبر و مکتب عاشورا به نمایش گذاشتند.

گهواره خالی حضرت علی اصغر در میان جمعیت مادران دست به دست چرخید و آنها با ناله های جانسوز ، نوحه ها و لالایی های محلی در سوگ آن طفل شش ماهه اشک ریختند، مادران مازندرانی در این مراسم ، یاد کودکان شهید غزه و میناب و همچنین کودکان ایرانی شهید شده در جنگ های تحمیلی را نیز گرامی داشتند.

حال و هوای عاشورایی

مصلای امام خمینی از ساعات نخست بامداد امروز میزبان هزاران مادر و نوزاد شیرخوار بود که برای شرکت در همایش شیرخوارگان حسینی به این مکان مقدس آمده بودند و فضای مصلا با پرچم های مشکی و کتیبه های یا حسین و یا علی اصغر آذین شده بود و صدای ناله و شیون مادران ، حال و هوای عاشورایی به این مکان بخشیده بود.

آنچه در نگاه اول جلب توجه می کرد لباس سفید و سبزی بود که مادران به تن فرزندان خردسال خود کرده بودند و نمادی از آمادگی برای فداکاری در راه امام حسین علیه السلام بود و بر پیشانی نوزادان خود سربند هایی با عبارت یا حسین و یا علی اصغر بسته بودند و با این کار ، کوچکترین اعضای خانواده خود را نیز در سوگ سیدالشهدا شریک می کردند.

گروه سرود دختران خردسال در گوشه ای از مصلا مستقر شدند و با نوای دلنشین خود ، فضای مراسم را معنوی تر کردند . این دختران با پوشش های ساده و چشمانی معصوم ، در رثای حضرت علی اصغر سرود هایی را اجرا کردند که بسیاری از مادران را به گریه انداخت . یکی از این سرود ها ، لالایی معروف ای علی اصغری بخواب عزیز مادر بود که با صدای هماهنگ دختران خردسال موجی از احساسات را در میان حاضران برانگیخت.

در میان جمعیت گهواره نمادین و خالی حضرت علی اصغر دست به دست می چرخید و هر مادری که آن را لمس می کرد کودک خود را به گهواره نزدیک می کرد و با چشمانی اشکبار از آن طفل شش ماهه کربلا مدد می خواست.

برنامه های متنوعی برای این مراسم تدارک دیده شده بود . مدیحه سرایی ، مرثیه خوانی ، روضه خوانی و سخنرانی از جمله برنامه هایی بود که با استقبال خوب مادران مواجه شد.

در بخشی از این مراسم یکی از کارشناسان مذهبی به بیان ابعاد مختلف شخصیت حضرت علی اصغر و درس های تربیتی از مکتب عاشورا پرداخت و مادران را به الگوبرداری از صبر و استقامت حضرت رباب در تربیت فرزندان تشویق کرد.

یکی از لحظات به یاد ماندنی این مراسم ، نوحه خوانی با بیت « مثلاً به تو آب می دهم» بود که توسط مداحان خوانده می شد و مادران بر سر و سینه زدند و با صدای بلند گریه کردند.

عزاداری برای کودکان غزه و میناب

مادران مازندرانی در این مراسم تنها به عزاداری برای حضرت علی اصغر اکتفا نکردند، آنها با نگاهی به اوضاع غزه و میناب ، برای کودکان شهید این مناطق نیز اشک ریختند و عزاداری کردند.

همدردی مادران مازندرانی با کودکان غزه و میناب پیام روشنی داشت که مکتب عاشورا ، محدود به زمان و مکان خاصی نیست و مظلومیت در هر کجای جهان که باشد شیعیان را به عکس العمل وا می دارد

مسئولان برگزاری این همایش اعلام کردند که مراسم شیرخوارگان حسینی امسال در ۶۵۰ نقطه از استان مازندران برگزار شده است که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. شهرستان های آمل ، بابل ، قائمشهر ، ساری ، نکا ، بهشهر ، چالوس و نوشهر از جمله مناطقی بودند که بیشترین حضور مادران و نوزادان را به خود اختصاص دادند.

این همایش امسال نیز بار دیگر ثابت کرد که مادران مازندران پای ثابت عاشورا هستند و با حضور خود در چنین مراسم هایی ، ارادت خود را به خاندان پیامبر به نمایش می گذارند.