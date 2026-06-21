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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

۲۰۷ پروژه تحقیقاتی در بخش کشاورزی آذربایجان ‌غربی اجرا شد

۲۰۷ پروژه تحقیقاتی در بخش کشاورزی آذربایجان ‌غربی اجرا شد

ارومیه - رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌ غربی از اجرای ۲۰۷ پروژه تحقیقاتی در استان با هدف ارتقای بهره وری بخش کشاورزی خبر داد.

اسماعیل علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال موفقیت‌های قابل‌توجهی در سطوح ملی و بین‌المللی برای بخش کشاورزی استان رقم خورده است، افزود: کسب رتبه نخست کشور در حوزه چغندرقند، انتخاب به‌عنوان آزمایشگاه برتر آب و خاک کشور، معرفی این مرکز به‌عنوان مرکز رشد شایسته تقدیر و همچنین تدوین دستنامه ترویجی برتر کشوری، از مهم‌ترین دستاوردهای ملی این مرکز در سال جاری است.

وی در ادامه به جهش علمی پژوهشگران این مرکز در عرصه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: متخصصان این مجموعه با شناسایی و معرفی سه گونه جدید قارچ و سه ژن جدید چاودار، توانستند جایگاه علمی آذربایجان‌غربی را در مرزهای دانش جهان ارتقا بخشند.

علیزاده با تاکید بر اینکه پژوهش‌های این مرکز صرفاً در کتابخانه‌ها باقی نمانده و به سطح مزارع منتقل شده است، تصریح کرد: در حوزه ترویج و انتقال دانش، بیش از ۲۰۰ مأموریت در قالب طرح‌های «محقق معین» و «یاوران تولید» با هدف تعامل مستقیم و اثربخش با کشاورزان اجرا شده است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی، مشارکت فعال در تولید برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی و تدوین دستورالعمل‌های ترویجی را از دیگر اقدامات این مرکز برشمرد و خاطرنشان کرد: این رویکرد تعاملی، بستر مناسبی برای انتقال یافته‌های پژوهشی به بهره‌برداران فراهم کرده که نتیجه آن ارتقای چشمگیر مهارت‌های اجرایی و علمی فعالان بخش کشاورزی استان است.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی با بهره‌گیری از توان علمی متخصصان و تعامل مستمر با بهره‌برداران، به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در منطقه نقش‌آفرینی می‌کند.

کد مطلب 6867207

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