۲۰۷ پروژه تحقیقاتی در بخش کشاورزی آذربایجان ‌غربی اجرا شد

اسماعیل علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال موفقیتهای قابلتوجهی در سطوح ملی و بینالمللی برای بخش کشاورزی استان رقم خورده است، افزود: کسب رتبه نخست کشور در حوزه چغندرقند، انتخاب بهعنوان آزمایشگاه برتر آب و خاک کشور، معرفی این مرکز بهعنوان مرکز رشد شایسته تقدیر و همچنین تدوین دستنامه ترویجی برتر کشوری، از مهمترین دستاوردهای ملی این مرکز در سال جاری است.
وی در ادامه به جهش علمی پژوهشگران این مرکز در عرصههای بینالمللی اشاره کرد و گفت: متخصصان این مجموعه با شناسایی و معرفی سه گونه جدید قارچ و سه ژن جدید چاودار، توانستند جایگاه علمی آذربایجانغربی را در مرزهای دانش جهان ارتقا بخشند.
علیزاده با تاکید بر اینکه پژوهشهای این مرکز صرفاً در کتابخانهها باقی نمانده و به سطح مزارع منتقل شده است، تصریح کرد: در حوزه ترویج و انتقال دانش، بیش از ۲۰۰ مأموریت در قالب طرحهای «محقق معین» و «یاوران تولید» با هدف تعامل مستقیم و اثربخش با کشاورزان اجرا شده است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی، مشارکت فعال در تولید برنامههای آموزشی رادیویی و تلویزیونی و تدوین دستورالعملهای ترویجی را از دیگر اقدامات این مرکز برشمرد و خاطرنشان کرد: این رویکرد تعاملی، بستر مناسبی برای انتقال یافتههای پژوهشی به بهرهبرداران فراهم کرده که نتیجه آن ارتقای چشمگیر مهارتهای اجرایی و علمی فعالان بخش کشاورزی استان است.
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی با بهرهگیری از توان علمی متخصصان و تعامل مستمر با بهرهبرداران، بهعنوان یکی از بازوهای اصلی توسعه کشاورزی دانشبنیان در منطقه نقشآفرینی میکند.
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