نورمفیدی: اجرای کامل سند تحول قضایی مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر. آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با تسلیت ایام محرم، به تشریح وقایع ورود امام حسین(ع) به سرزمین کربلا پرداخت و اظهار کرد: سیدالشهدا(ع) پس از دریافت دعوت‌های فراوان از مردم کوفه، به سمت این شهر حرکت کرد اما در طول مسیر با اخبار شهادت نمایندگان خود و تغییر شرایط سیاسی کوفه روبه‌رو شد.

وی افزود: با دستور عبیدالله بن زیاد، حر بن یزید ریاحی مأمور شد مسیر حرکت امام حسین(ع) را متوقف کند و سرانجام کاروان حسینی در سرزمین کربلا فرود آمد؛ سرزمینی که از سال‌ها پیش پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) از وقوع حادثه عاشورا در آن خبر داده بودند.

امام جمعه گرگان با اشاره به سخنان امام حسین(ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا گفت: آن حضرت بارها هدف قیام خود را برای مردم تبیین کردند و تأکید داشتند که در برابر حاکمیت ظلم، فساد و انحراف از دین نباید سکوت کرد.

نورمفیدی خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) با استناد به سخن پیامبر اکرم(ص) فرمودند هرکس حاکم ستمگری را ببیند که احکام الهی را تغییر می‌دهد و به مردم ظلم می‌کند، اما در برابر وی اقدامی نکند، در سرنوشت آن ظالم شریک خواهد بود.

وی ادامه داد: سیدالشهدا(ع) در سخنان خود اشاره داشتند که در جامعه‌ای که به حق عمل نمی‌شود و از باطل جلوگیری نمی‌شود، مؤمن باید برای اصلاح امور قیام کند و از همین رو فرمودند مرگ در راه حق را سعادت و زندگی در کنار ستمگران را مایه ذلت می‌دانند.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه مهم‌ترین هدف نهضت عاشورا اقامه حق و نابودی باطل بود، گفت: چه باطلی بزرگ‌تر از آنکه فردی فاسق و فاجر بر جامعه اسلامی حکومت کند و سرنوشت مسلمانان را در دست بگیرد.

نورمفیدی با تأکید بر ضرورت شناخت اهداف قیام عاشورا افزود: پیام نهضت حسینی محدود به یک مقطع تاریخی نیست و امروز نیز آگاهی از فلسفه قیام امام حسین(ع) می‌تواند چراغ راه مسلمانان در مقابله با ظلم، فساد و انحراف باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه قوه قضاییه در نظام اسلامی، بر ضرورت اجرای کامل سند تحول قضایی تأکید کرد و گفت: این سند که بر اساس مطالبات رهبر معظم انقلاب تدوین شده، نقشه راه مهمی برای ارتقای کارآمدی دستگاه قضا در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی، امنیت اقتصادی و حقوق عمومی است.

وی با تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته در دوره ریاست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: خوشبختانه روند اجرای این سند آغاز شده و در سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان نیز برخی از مشکلات پیچیده استان با همکاری مسئولان ملی و استانی مورد رسیدگی و حل‌وفصل قرار گرفت.

امام جمعه گرگان نظارت درونی را از مهم‌ترین الزامات موفقیت دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید با اتکا به ایمان، تعهد و وجدان کاری، وظایف خود را انجام دهند و در کنار آن، سازوکارهای نظارتی نیز با جدیت دنبال شود تا اعتماد عمومی بیش از پیش تقویت شود.

نورمفیدی همچنین به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا پرداخت و با اشاره به سابقه بدعهدی واشنگتن گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به رفتار آمریکا با احتیاط و بدبینی منطقی نگاه کرده است، اما در عین حال با میانجیگری برخی کشورهای منطقه و در چارچوب مصالح کشور، مسیر گفتگو را پذیرفته است.

وی افزود: آنچه امروز میان دو طرف شکل گرفته، صرفاً یک تفاهم اولیه است و تا رسیدن به توافق نهایی مسیر دشوار و طولانی در پیش خواهد بود؛ از این رو باید با دقت و هوشیاری کامل روند مذاکرات را دنبال کرد.

امام جمعه گرگان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات، سه محور اصلی این پیام را پرهیز از خوش‌بینی یا بدبینی افراطی، حفظ دقیق منافع ملی و تقویت وحدت و انسجام ملی عنوان کرد و گفت: مسئولان و مذاکره‌کنندگان نیز اعلام کرده‌اند که در چارچوب همین رهنمودها حرکت خواهند کرد و اجازه نخواهند داد حقوق ملت ایران نادیده گرفته شود.

وی انسجام ملی را مهم‌ترین پشتوانه قدرت کشور دانست و اظهار کرد: قدرت جمهوری اسلامی تنها به توان نظامی و دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه وحدت و همبستگی مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور است و همه باید در حفظ این سرمایه ارزشمند کوشا باشند.

نورمفیدی همچنین با انتقاد از ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه، اظهار کرد: اگر طرف‌های مقابل مدعی پیگیری مسیر تفاهم و مذاکره هستند، باید مانع اقدامات تجاوزکارانه و جنایت‌های رژیم صهیونیستی شوند؛ چرا که تداوم این رفتارها با ادعای حمایت از صلح و گفتگو سازگار نیست.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از هر اقدامی که به تأمین منافع ملت و امنیت منطقه منجر شود، در برابر هرگونه زیاده‌خواهی و فشار نیز با اقتدار و استحکام از حقوق خود دفاع خواهد کرد.