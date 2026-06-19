به گزارش خبرگزاری مهر، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در پادکست خود به نام «لانگ گیم» در خصوص تفاهم نامه میان ایران و آمریکا اعلام کرد: ترامپ برجام را بدترین توافق تاریخ بشر نامید و اکنون او توافقی را انجام داد که به ایران ده‌ ها میلیارد دلار می‌دهد تا تنگه‌ای را که قبل از شروع جنگ بسته بود، باز کند.

مشاور امنیت ملی دولت بایدن در این خصوص گفت: (این توافق) صراحتاً به آنها (ایرانی ها) اجازه می‌دهد طرحی را برای دریافت عوارض برای کشتی‌هایی که از آن تنگه عبور می‌کنند، طراحی کنند، چیزی که قبل از این جنگ هرگز وجود نداشت.

جیک سالیوان، سپس اضافه کرد: این توافق، وعده ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران برای بازسازی این کشور را می‌دهد؛ در حالی که چیز محکمی را در ازای برنامه هسته ای ایران دریافت نمی کند.

وی سپس تصریح کرد: با کسی مواجهیم (ترامپ) که به معنای واقعی کلمه در ورسای (کاخ ورسای فرانسه و محلی که ترامپ تفاهم نامه با ایران را امضا کرد) نشست و توافق را امضا کرد. منظورم این است که این نوعی معاهده جدید ورسای نام دارد، با این تفاوت که ایالات متحده طرفی است که غرامت‌ها را می‌پردازد.