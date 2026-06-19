به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز عمان، وزارت امور خارجه عمان در بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان «یوهان دیوید وادفول» وزیر خارجه آلمان با «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه عمان، وزرای امور خارجه دو کشور آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزارت امور خارجه عمان، استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران را از دیگر محورهای این گفتگوی تلفنی بیان کرد.

دو کشور همچنین حمایت کشورهای متبوع خود را از تمامی تلاش‌ها در راستای تضمین موفقیت این تفاهم‌نامه با هدف برقراری صلح در منطقه و آزادی و ایمنی حمل و نقل دریایی از طریق تنگه هرمز، اعلام کردند.