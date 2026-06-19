به گزارش خبرگزاری مهر، جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید، در مصاحبه ای با تلویزیون بلومبرگ این چنین به تفاهم نامه ۱۴ ماده ای میان ایران و آمریکا پاسخ داد: این یک شکست واقعی برای ایالات متحده است.

مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید در این خصوص گفت: این موضوع یک ناامیدی بزرگ برای آمریکا بوده و شکستی واقعی برای ایالات متحده را رقم زده است.

جان بولتون، سپس افزود: ما موفقیت های نظامی (در تجاوز غیرقانونی آمریکا به ایران) داشتیم، اما پس از آن خود را در تله ای گرفتار یافتیم که ترامپ آن را ایجاد کرده است؛ چرا که ایرانی ها تصمیم گرفتند تنگه هرمز را ببندند. حتی معلوم نیست که این (تفاهم) تنگه هرمز را به شکلی اصولی بازکند. این تفاهم شاید به ترامپ در داخل آمریکا کمک کند؛ اما مفاهیم بلند مدت بین المللی آن نامطلوب است. با این کار (رفع محاصره غیرقانونی آمریکا علیه بنادر ایرانی) پول فروش نفت به ایران خواهد رسید و آن ها توانمندی هایشان را تقویت خواهند کرد. شک ندارم که در مقطع زمانی دارایی های بلوکه شده ایران هم به این کشور بازمی گردد. ایران هنوز هم معتقد است که آمریکا شیطان بزرگ است. من بودم به این مردم پولی نمی دادم. به آنچه در جنگ دنبال آن بودیم، دست نیافتیم.