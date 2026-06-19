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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

اشک‌های مادران ایرانشهری در سوگ طفل کربلا

اشک‌های مادران ایرانشهری در سوگ طفل کربلا

ایرانشهر - مادران ایرانشهری با شرکت در همایش شیرخوارگان حسینی، طفلان خود را نذر راه امام حسین(ع) کردند.

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کد مطلب 6864764

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