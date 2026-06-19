به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی در خطبههای نماز جمعه این هفته ایرانشهر با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تقوا را راه برونرفت از مشکلات فردی و اجتماعی دانست و تأکید کرد: جامعهای که به این اصل پایبند باشد، از بسیاری از چالشها عبور خواهد کرد.
امام جمعه ایرانشهر با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در جامعه اسلامی اظهار داشت: آنچه امروز از عزت و استقامت در جامعه دیده میشود، به برکت مجالس عزاداری سیدالشهدا (ع) و فرهنگ عاشورایی است.
وی با قدردانی از تلاش هیئات مذهبی، برگزارکنندگان مراسم محرم، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مبلغین دینی افزود: مجالس عزاداری زمینهساز تربیت نسلهای آگاه، بصیر و مقاوم هستند و پیام نهضت امام حسین (ع) باید بهدرستی به جامعه منتقل شود.
نقش وحدت در مقابله با توطئهها
حجت الاسلام بزمانی با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله سالروز شهادت شهید مصطفی چمران، روز اصناف و هفته قوه قضاییه بیان کرد: اصناف و بازاریان در شرایط اقتصادی کنونی میتوانند با رعایت انصاف و خدمترسانی صادقانه نقش مهمی در حمایت از مردم و کاهش فشارهای اقتصادی ایفا کنند.
وی ادامه داد: همه آحاد جامعه در ترویج فرهنگ دینی مسئول هستند و باید در تربیت نیروهای دینی و حمایت از حوزههای علمیه نقش فعالتری داشته باشند.
خطیب جمعه ایرانشهر در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: دشمن با ایجاد فشارهای مختلف و تحریک احساسات به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی است؛ از اینرو حفظ وحدت، تقویت امید و افزایش اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان از مهمترین راههای عبور از شرایط کنونی است.
وی تأکید کرد: وحدت ملی و همدلی اجتماعی، زمینهساز شکست توطئههای دشمن و دستیابی به بازدارندگی پایدار خواهد بود.
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