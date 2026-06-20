https://mehrnews.com/x3cnMX ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳ کد مطلب 6866318 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳ شب ششم محرم؛ ایرانشهر در سوگ اباعبدالله الحسین(ع) ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر برای سیدالشهدا و رهبر شهید اجتماع عزاداری برگزار کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6866318 کپی شد مطالب مرتبط افتتاح مدرسه ۶ کلاسه «شهید آیتالله سید علی حسینی خامنهای»در ایرانشهر اشکهای مادران ایرانشهری در سوگ طفل کربلا خورشید ولایت در سوگ حسین بن علی گریست برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی مراسم عزاداری محرم و صفر سیستان و بلوچستان
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