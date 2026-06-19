بخشدار ویژه خارگ: تأمین زمین برای طرح جوانی جمعیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح جمعه در نشست با امام جمعه خارگ بر ضرورت اجرای کامل سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید و اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در چارچوب مصوبات دولت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسئولیت‌های خود را به‌طور کامل انجام دهند و از هرگونه کوتاهی در این زمینه پرهیز کنند.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور افزود: اجرای دقیق قوانین و مصوبات دولت در حوزه فرزندآوری و حمایت از خانواده، نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول است و هر مجموعه باید وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال کند.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر نقش شبکه بانکی در اجرای این سیاست‌ها تصریح کرد: بانک‌ها موظف هستند تسهیلات فرزندآوری و همچنین تسهیلات ازدواج را مطابق قانون، بدون ایجاد موانع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متقاضیان پرداخت کنند تا خانواده‌ها بتوانند از حمایت‌های پیش‌بینی شده بهره‌مند شوند.

حسین‌پور افزایش جمعیت را یکی از مؤلفه‌های مهم اقتدار ملی دانست و گفت: جمعیت جوان، پویا و توانمند، از مهم‌ترین شاخص‌های قدرت و توسعه هر کشور محسوب می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه سرزمینی، رشد اقتصادی، افزایش سرمایه انسانی و تأمین آینده کشور دارد.

وی ادامه داد: حمایت از خانواده‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای فرزندآوری، یک وظیفه ملی است و همه دستگاه‌ها باید با نگاه مسئولانه، موانع موجود را برطرف کرده و زمینه اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی را فراهم کنند.

بخشدار ویژه خارگ همچنین با اشاره به موضوع تأمین زمین برای مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: در این زمینه از ظرفیت‌های شهرستان استفاده خواهد شد و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات لازم برای تأمین زمین مطابق ضوابط و مقررات در دستور کار قرار دارد.

حسین‌پور تأکید کرد: تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌ها، همراهی بانک‌ها و مشارکت نهادهای مسئول است و امیدواریم با اجرای دقیق قوانین، زمینه حمایت هرچه بیشتر از خانواده‌ها و افزایش نرخ فرزندآوری در منطقه فراهم شود.