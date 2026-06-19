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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

رئیس مرکز رسانه مجلس: اتاق فکر مذاکره همان اتاق فکر میدان است

رئیس مرکز رسانه مجلس: اتاق فکر مذاکره همان اتاق فکر میدان است

رئیس مرکز رسانه مجلس با اشاره به پیام رهبر انقلاب، تأکید کرد : اتاق فکر مذاکره همان اتاق فکر میدان است و هر تهدیدی با واکنش سریع مواجه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان شمسایی، رئیس مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران درباره تفاهم‌نامه روسای جمهور ایران و آمریکا، نوشت: «پیام کوتاه و قاطع رهبر معظم انقلاب نشان داد که رهبری همچون امامین فقید و شهید، حفظ حقوق ملت را مهمترین اصل در حکمرانی می دانند. ایشان نگاه ساختاری دارند و امور را به مراجع قانونی می سپارند حتی اگر نظر دیگری داشته باشند و این نشانه مردم سالاری و ضد دیکتاتوری است.

مذاکره کنندگان اکنون با این چراغ راه دست برتر در مواجهه با طرف بدعهد خود دارند و دشمن نیز می داند مذاکره ای موفقیت آمیز خواهد بود که بدون زیاده خواهی و مبتنی بر احقاق حقوق ملت ایران باشد. اتاق فکر مذاکره همان اتاق فکر میدان است و هر تهدیدی با واکنش سریع مواجه می شود.»

کد مطلب 6864770
زهرا علیدادی

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