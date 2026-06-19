تبلیغ دین اسلام یک فناوری و مقابله نرم در برابر جنگ ترکیبی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه با تبیین پیام مقام معظم رهبری در مورد توافق این و آمریکا گفت: محور در این باره پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی است و باید از افراط و تفریط پرهیز شود. موضوع توافق نباید موجب اختلاف شود. وحدت و انسجام ملی پر تکرارترین موضوع و کلیدواژه در پیام های رهبر انقلاب است. اختلاف، خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه بهترین حالت برای مواجهه با مذاکرات، پرهیز از دو افراط «خوش‌بینی ساده‌انگارانه» و «بدبینی تخریب‌گرانه» است و اصل مذاکره در چارچوب سیاست‌های مصوب، مشروع و پذیرفته است، افزود: پیام رهبری انقلاب، نه تأیید مطلق و نه رد مطلق توافق است.

وی با بیان اینکه بر اساس پیام، مقام معظم رهبری با اینکه نظر دیگری داشتند، اما با توجه به تلاش‌های دلسوزانه و حسن‌نظری مسئولان، با انجام مذاکره و امضای تفاهم‌نامه موافقت کردند، گفت: حمایت از دولتها و منتخب مردم، سیره رهبران انقلاب اسلامی است. همین موضوع نشانگر این است که ولایت فقیه دیکتاتوری نیست بلکه راهگشای بن بست ها و هدایتگر به سوی اهداف و افق روشن است.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه مقام معظم رهبری با این تفاهم نامه بصورت مشروط موافقت کرده اند، ادامه داد: این تفاهم نامه مشروط به تحقق حقوق ملت ایران و مقابله با هرگونه زیاده‌خواهی طرف مقابل بر اساس تعهد رییس جمهور است. از همین فراز معلوم می شود، خارج از چارچوپ عمل نشده و تحمیلی هم در کار نبوده است.

حسینی نسب گفت: پیام رهبر معظم انقلاب صراحت دارد که دشمن به دنبال تفاهم بود و این نشانه درماندگی و شکست دشمن است که آمده بود نظام اسلامی را نابود کند اما با همان نظام اسلامی مذاکره می کند و از این جهت یک پیروزی برای ایران است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه باید بین مذاکره و تسلیم تفکیک قائل شد و مذاکره با آمریکا به‌ معنای پذیرش نظر دشمن نیست. به معنای بیعت نیست. رهبری معظم نیز در این پیام، مذاکره را از تسلیم تفکیک کردند، افزود: نشستن پای میز مذاکره با دشمن به‌ معنای عقب‌نشینی از اصول نیست؛ بلکه اگر بتواند خواسته‌های ملت را بر دشمن تحمیل و زیاده‌ خواهی‌های او را مهار کند، به‌عنوان یک ابزار قابل قبول خواهد بود.

شعار ملت عاشورایی همان کلام امام حسین(ع) و رهبر شهید انقلاب اسلامی است

حسینی نسب گفت: شعار ملت عاشورایی همان کلام امام حسین(ع) و رهبر شهید انقلاب اسلامی است که مثلی لا یبایع مثله. ما با قاتل رهبر شهید و دیگر شهدا بیعت نمی کنیم.

وی با بیان اینکه مهمترین بخش پیام نتیجه آن است و نتیجه نهایی منوط به نحوه اجرای آن است.لذا فرمودند «منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود»، ادامه داد: معیار قضاوت، متن تفاهم‌نامه یا فضای تبلیغاتی نیست؛ بلکه نتیجه عملی و تحقق شروط است.

خطیب جمعه سلطانیه پایبندی به تفاهم نامه توسط آمریکا نشانه صداقت آنان است. البته میانجیگران هم باید عادلانه، صادقانه و بدون تبعیض موضوع را رصد کنند، افزود: ولایت و امت نظاره گر چگونگی اجرای آن توسط دولت و تیم مذاکره کننده هستندـ این نگاهِ توأمان، هم از تخریب مذاکره‌ کنندگان جلوگیری می‌کند و هم از غفلت نسبت به انحرافات احتمالی مصونیت می‌بخشد.

حسینی نسب با اشاره به فراز دیگر پیام مقام معظم رهبری گفت: اینکه فرمود «اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند...» این نشان می‌دهد که در متن، خوش‌بینی مطلق به طرف مقابل وجود ندارد و احتمال بدعهدی و کارشکنی وجود دارد.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به سفر معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری به سلطانیه و بازدید از گنبد جهانی سلطانیه گفت: بارها وزرا آمدند از گنبد بازدید کردند. آبان ۱۴۰۰ وزیر آمد و رفت. چهار سال بعد دوباره، در آبان سال ۱۴۰۴ وزیر آمد و رفت. وعده ۳۰ میلیاردی هم داد. البته مشروط به اینکه مسئولان استانی برای صرف آن برنامه بدهند. انتطار این است سفر و بازدید معاون وزیر در راستای تکمیل سفر وزیر و تحقق وعده ها باشد و هم گنبد جهانی و هم محوطه آن سر و سامان بگیرد.

اقدامات قوه قضاییه امر به معروف و نهی از منکر است

وی با گرامیداشت یاد آیت الله شهید بهشتی و هفته قوه قضائیه و با بیان اینکه هفته قوه قضاییه، یادآور مجاهدت‌های صادقانه خادمان عدل و نماد تجلیل از مقام شامخ شهید آیت‌الله دکتر بهشتی (ره) است؛ مردی که مظلوم زیست و مظلوم شهید شد، افزود: اقدامات قوه قضاییه امر به معروف و نهی از منکر است.

حسینی نسب با اشاره به جایگاه قوه قضائیه در احقاق حقوق مردم، به آخرین دیدار کارکنان قوه قضاییه با رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی پارسال فرمودند محصول همه‌ سفارش ها به قوّه‌ قضائیّه یک کلمه است، و آن اینکه مردم به قوّه‌قضائیّه اعتماد کنند.

حسینی نسب گفت: باید طوری باشد که اگر کسی در هر گوشه‌ کشور ــ در یک روستا، در یک شهر دوردست ــ مورد تعدّی و ظلم قرار گرفت، بگوید «میروم سراغ قوّه‌ قضائیّه، میروم دادگستری». باید همه این احساس و اعتماد را داشته باشند که وقتی مراجعه کردند به حق خود می رسند.

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت روز اصناف و با بیان اینکه الحمدالله اصناف و کسبه در ایران اهل دین، تقوا بوده و هستند. در مبارزات انقلاب اسلامی و بعد از آن در صحنه های انقلاب حضور داشته دارند. در تجمعات شبانه همینطور. یک شب هم میزبان تجمعات بودند، افزود: ما اصناف و کسبه را انقلابی و ولایتمدار می دانیم. این سابقه درخشان باید حفظ شود. راه آن تقید شرعی و دینی و آشنایی با دین و فقه بازار و ارتباط با مسجد و عالمان دینی است.

وی با اشاره به سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی که روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی نامگذاری شده، تبلیغ، ارشاد و هدایت مردم به ارزشهای الهی را از اصول رسالت پیامبران الهی و خط اصلی برنامه آنان دانست و گفت: بعد از انبیا، علما و مبلغان مرزداران اعتقادی مردم در برابر دسیسه ها و شبهات شیطان هستند و اگر علما و تبلیغ دین نبود، دشمنان اهلبیت ایمان و اعتقادات مردم را تضعیف می کردند.