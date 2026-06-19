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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

همایش شیرخوارگان حسینی در جزیره کیش

همایش شیرخوارگان حسینی در جزیره کیش

کیش- همایش شیرخوارگان حسینی، همزمان با سراسر کشور در مصلی کیش برگزار شد.

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فیلم: علی‌اکبر اسدیان

کد مطلب 6864831

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