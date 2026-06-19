https://mehrnews.com/x3cn9C ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸ کد مطلب 6864831 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸ همایش شیرخوارگان حسینی در جزیره کیش کیش- همایش شیرخوارگان حسینی، همزمان با سراسر کشور در مصلی کیش برگزار شد. دریافت 11 MB فیلم: علیاکبر اسدیان کد مطلب 6864831 کپی شد مطالب مرتبط برپایی عزای شهادت امام حسین (ع) در ۳۱ هیئت و حسینیه کیش درخشش عکاس مهر قم در پنجمین عکسواره سراسری محرم کیش طشتگذاری آذریهای مقیم کیش در روز دوم ماه محرم برچسبها شیرخوارگان حسینی ماه محرم و صفر مراسم عزاداری محرم و صفر
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