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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

برپایی عزای شهادت امام حسین (ع) در ۳۱ هیئت و حسینیه کیش

برپایی عزای شهادت امام حسین (ع) در ۳۱ هیئت و حسینیه کیش

کیش- مسئول هیئت‌های مذهبی کیش، گفت: مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در ۳۱ هیئت و حسینیه با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید انتظاریان اظهار کرد: مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در ۳۱ هیئت و حسینیه با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار می‌شود.

انتظاریان گفت: با توجه به اهمیت میدان، برنامه حضور میدان و حسینیه‌ای در خیابان با نام قائد شهید در اجتماع مردمی برپا خواهد شد.

او افزود: غروب دوشنبه و در اولین شب از ماه محرم، همزمان با مراسم اهتزاز پرچم در کربلای معلی، پرچم سیدالشهدا در حسینیه محبین الحسین کیش به اهتزاز در خواهد آمد و مراسم عزاداری ماه محرم آغاز خواهد شد.

انتظاریان خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در مساجد و تکایا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6859587

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