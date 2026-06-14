برپایی عزای شهادت امام حسین (ع) در ۳۱ هیئت و حسینیه کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید انتظاریان اظهار کرد: مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در ۳۱ هیئت و حسینیه با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار می‌شود.

انتظاریان گفت: با توجه به اهمیت میدان، برنامه حضور میدان و حسینیه‌ای در خیابان با نام قائد شهید در اجتماع مردمی برپا خواهد شد.

او افزود: غروب دوشنبه و در اولین شب از ماه محرم، همزمان با مراسم اهتزاز پرچم در کربلای معلی، پرچم سیدالشهدا در حسینیه محبین الحسین کیش به اهتزاز در خواهد آمد و مراسم عزاداری ماه محرم آغاز خواهد شد.

انتظاریان خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در مساجد و تکایا برگزار خواهد شد.