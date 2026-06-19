سال گذشته یک میلیون و ۱۶۰ هزار پرونده در مراجع قضایی اصفهان مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی اظهار کرد: این فریضه از ارکان اساسی شریعت اسلامی به شمار می‌رود و تحقق آن تنها وظیفه حاکمیت نیست، بلکه مردم و مسئولان هر دو در قبال احیای آن مسئولیت دارند.

وی با اشاره به ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) افزود: برگزاری مراسم عزاداری، هیئت‌ها و شعائر حسینی اقدامی ارزشمند و ضروری است، اما در کنار این مراسم باید اهداف و پیام‌های قیام عاشورا نیز در جامعه مورد توجه قرار گیرد. مهم‌ترین پیام این نهضت، احیای امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با ظلم و فساد بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه معروف و منکر صرفاً به مسائل فردی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: این مفاهیم حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و حتی سیاسی را نیز در بر می‌گیرد و جامعه اسلامی باید در همه این عرصه‌ها نسبت به اجرای احکام الهی و مقابله با ناهنجاری‌ها حساسیت داشته باشد.

جعفری در ادامه با اشاره به فلسفه قیام امام حسین (ع) گفت: یکی از مهم‌ترین منکراتی که آن حضرت در برابر آن ایستاد، قرار گرفتن افراد فاسد و ناصالح در رأس حکومت اسلامی بود. سیدالشهدا (ع) در برابر چنین شرایطی تسلیم نشد و حاضر به بیعت با حاکمیتی که آن را فاسد می‌دانست، نشد.

وی افزود: در طول تاریخ نیز مسیر مبارزه با ظلم و فساد همواره با مجاهدت و فداکاری همراه بوده است و ملت ایران نیز در دهه‌های گذشته با تکیه بر همین روحیه مقاومت، در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرده است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به مواضع رهبر انقلاب درباره تحولات اخیر اظهار داشت: اصول انقلاب اسلامی، استقلال کشور و مبانی نظام جمهوری اسلامی خطوط روشنی دارند و این اصول نه قابل مذاکره است و نه می‌توان درباره آن‌ها معامله یا عقب‌نشینی کرد.

وی تأکید کرد: مسئولان باید با دقت به رفتار و سوابق دشمن نگاه کنند، چراکه کارنامه دولت آمریکا و جریان‌های معاند مملو از عهدشکنی و نقض تعهدات است و حفظ حقوق ملت ایران نیازمند هوشیاری و مراقبت دائمی است.

جعفری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ریشه در فرهنگ عاشورا دارد، گفت: مبارزه با ظلم، استکبار و جریان‌های معاند نباید به مقطع خاصی محدود شود، بلکه این رویکرد باید به عنوان یک راهبرد مستمر در جامعه اسلامی دنبال شود.

وی ادامه داد: ملت ایران در سال‌های گذشته با تکیه بر فرهنگ ایثار و مقاومت توانسته در برابر فشارها و توطئه‌های مختلف ایستادگی کند و امروز نیز همین روحیه می‌تواند دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام بگذارد.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۶۵۲ هزار پرونده جدید وارد دادگستری‌های استان شده است و با احتساب پرونده‌های شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح، مجموع پرونده‌های در جریان رسیدگی به بیش از یک میلیون و ۱۷۳ هزار پرونده رسیده است.

وی افزود: در همین مدت بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار پرونده در مراجع قضایی استان مختومه شده است و با وجود حجم بالای ورودی‌ها، مجموعه قضایی استان تلاش کرده با کار جهادی روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع کند، هرچند کثرت پرونده‌ها همچنان از عوامل مهم اطاله دادرسی به شمار می‌رود.

جعفری همچنین با اشاره به برخورد با عوامل ایجاد ناامنی و جرائم امنیتی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با افرادی که اقدام به اخلال در امنیت عمومی کرده‌اند بدون اغماض برخورد کرده و رسیدگی به این پرونده‌ها با جدیت در حال پیگیری است.

وی از شناسایی و توقیف اموال برخی افراد که به گفته او علیه منافع کشور اقدام کرده‌اند خبر داد و گفت: این پرونده‌ها در چارچوب ضوابط قانونی در حال رسیدگی است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی و موضوع گران‌فروشی تأکید کرد: در مواردی که اقدامات صورت‌گرفته مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، پرونده‌ها با قاطعیت در شعب ویژه رسیدگی خواهد شد و دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق مردم از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.