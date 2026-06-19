  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

علی اکبری: قدرت‌های جهانی ناگزیر به پذیرش واقعیت قدرت ایران شدند

علی اکبری: قدرت‌های جهانی ناگزیر به پذیرش واقعیت قدرت ایران شدند

زنجان- امام جمعه ماهنشان با بیان اینکه قدرت‌های جهانی ناگزیر به پذیرش واقعیت قدرت ایران شدند، گفت: جمهوری اسلامی در توافق اخیر اهداف راهبردی خود را حفظ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر ماهنشان، با تبیین ابعاد سیاسی و راهبردی توافق اخیر میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: آنچه رخ داده صرفاً یک توافق سیاسی نیست، بلکه حاصل سال‌ها مقاومت ملت ایران، افزایش قدرت بازدارندگی کشور و تغییر موازنه قدرت در منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، این توافق را «مقبول و مشروط» دانست و تأکید کرد: این تفاهم‌نامه نه تأیید مطلق است و نه رد مطلق، بلکه موفقیت آن به اجرای کامل تعهدات از سوی مسئولان و طرف‌های توافق بستگی دارد.

وی افزود: امروز قدرت‌های جهانی ناچار به پذیرش واقعیت‌های قدرت ایران شده‌اند و این مسئله نشان‌دهنده جایگاه تأثیرگذار جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

امام جمعه ماهنشان نخستین دستاورد توافق اخیر را تثبیت قدرت موشکی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: در این تفاهم‌نامه هیچ‌گونه بحثی درباره توان موشکی ایران مطرح نشده و این موضوع نشان‌دهنده پذیرش قدرت دفاعی کشور از سوی طرف‌های مقابل و کشورهای منطقه است.

توان موشکی ایران از مهم‌ترین ارکان امنیت ملی و عامل اصلی بازدارندگی در برابر تهدیدات است

وی تصریح کرد: توان موشکی ایران یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت ملی و عامل اصلی بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمنان به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری دومین دستاورد توافق را تثبیت محور مقاومت و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: ایران اسلامی توانسته است جایگاه راهبردی خود در منطقه را حفظ کرده و نقش‌آفرینی مؤثر خود را در تحولات منطقه‌ای تثبیت کند.

وی افزود: محور مقاومت امروز به یک واقعیت غیرقابل انکار در منطقه تبدیل شده و هیچ معادله‌ای بدون در نظر گرفتن این ظرفیت قابل تحقق نیست.

امام جمعه ماهنشان سومین دستاورد این توافق را حفظ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران توانسته است ضمن صیانت از حقوق و دستاوردهای هسته‌ای خود، از منافع ملی کشور دفاع کند.

وی چهارمین دستاورد را شکست پروژه تغییر نظام و مداخله خارجی عنوان کرد و افزود: دشمنان طی سال‌های گذشته تلاش‌های فراوانی برای فشار بر ملت ایران و تغییر محاسبات کشور انجام دادند، اما در نهایت نتوانستند به اهداف اصلی خود دست یابند.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با اشاره به دیگر نتایج این توافق خاطرنشان کرد: پنجمین دستاورد، وارد شدن ضربه اقتصادی از سوی ایران مقتدر به اقتصاد آمریکا و ششمین دستاورد نیز تبدیل موقعیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران به موقعیت برتر منطقه‌ای است.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران توانسته بسیاری از اهداف راهبردی خود را حفظ و تثبیت کند، در حالی که آمریکا به اهداف اصلی مدنظر خود دست پیدا نکرده است.

امام جمعه ماهنشان ادامه داد: آنچه امروز مشاهده می‌شود صرفاً پایان یک بحران نیست، بلکه نمایش تثبیت قدرت جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها فشار، تحریم و تقابل است.

وی افزود: ایران در مذاکرات اخیر توانست دستاوردهایی را که در میدان به دست آورده بود، در عرصه سیاسی نیز تثبیت کند و این موضوع یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری تصریح کرد: نباید اجازه داد برخی افراد یا جریان‌ها این پیروزی شیرین را به تلخی تبدیل کنند و با فضاسازی‌های غیرواقعی، افکار عمومی را دچار تردید سازند.

ضرورت هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن

وی با هشدار نسبت به فضاسازی رسانه‌های غربی گفت: از جنجال‌ها و هیاهوی رسانه‌ای غرب نباید خوشحال شد، زیرا دشمن تلاش می‌کند منافع خود را از طریق عملیات رسانه‌ای تأمین کند.

امام جمعه ماهنشان افزود: راهبرد دشمن در بسیاری از مواقع آغاز یا پایان دادن به جنگ‌ها از طریق رسانه است؛ از این رو نباید حتی لحظه‌ای از دشمنی‌ها و خیانت‌های دشمنان غفلت کرد.

وی تأکید کرد: حضور هوشمندانه، آگاهانه و پرقدرت مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، میدان و دیپلماسی کشور را از خسارت‌های بزرگ مصون خواهد داشت.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با اشاره به پیام‌ها و مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیام‌های رهبر معظم انقلاب و سایر کنش‌های ایشان باید در چارچوب رهبری تمدن نوین اسلامی و تقابل تاریخی آن با تمدن غرب مورد تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: نباید این پیام‌ها را به مسائل محدود و مقطعی یا کارکردهای صرفاً داخلی تقلیل داد، بلکه باید آن‌ها را در افق کلان تمدنی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران فهم و تبیین کرد.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو گفت: سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) برای تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۶۰ و روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی را گرامی می‌داریم.

وی همچنین با تبریک و گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر و هفته قوه قضائیه، بر ضرورت ترویج فرهنگ دینی، ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تلاش همه دستگاه‌ها برای تحقق عدالت و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم تأکید کرد.

کد مطلب 6864836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها