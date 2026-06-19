به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر ماهنشان، با تبیین ابعاد سیاسی و راهبردی توافق اخیر میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: آنچه رخ داده صرفاً یک توافق سیاسی نیست، بلکه حاصل سال‌ها مقاومت ملت ایران، افزایش قدرت بازدارندگی کشور و تغییر موازنه قدرت در منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، این توافق را «مقبول و مشروط» دانست و تأکید کرد: این تفاهم‌نامه نه تأیید مطلق است و نه رد مطلق، بلکه موفقیت آن به اجرای کامل تعهدات از سوی مسئولان و طرف‌های توافق بستگی دارد.

وی افزود: امروز قدرت‌های جهانی ناچار به پذیرش واقعیت‌های قدرت ایران شده‌اند و این مسئله نشان‌دهنده جایگاه تأثیرگذار جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

امام جمعه ماهنشان نخستین دستاورد توافق اخیر را تثبیت قدرت موشکی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: در این تفاهم‌نامه هیچ‌گونه بحثی درباره توان موشکی ایران مطرح نشده و این موضوع نشان‌دهنده پذیرش قدرت دفاعی کشور از سوی طرف‌های مقابل و کشورهای منطقه است.

توان موشکی ایران از مهم‌ترین ارکان امنیت ملی و عامل اصلی بازدارندگی در برابر تهدیدات است

وی تصریح کرد: توان موشکی ایران یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت ملی و عامل اصلی بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمنان به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری دومین دستاورد توافق را تثبیت محور مقاومت و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: ایران اسلامی توانسته است جایگاه راهبردی خود در منطقه را حفظ کرده و نقش‌آفرینی مؤثر خود را در تحولات منطقه‌ای تثبیت کند.

وی افزود: محور مقاومت امروز به یک واقعیت غیرقابل انکار در منطقه تبدیل شده و هیچ معادله‌ای بدون در نظر گرفتن این ظرفیت قابل تحقق نیست.

امام جمعه ماهنشان سومین دستاورد این توافق را حفظ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران توانسته است ضمن صیانت از حقوق و دستاوردهای هسته‌ای خود، از منافع ملی کشور دفاع کند.

وی چهارمین دستاورد را شکست پروژه تغییر نظام و مداخله خارجی عنوان کرد و افزود: دشمنان طی سال‌های گذشته تلاش‌های فراوانی برای فشار بر ملت ایران و تغییر محاسبات کشور انجام دادند، اما در نهایت نتوانستند به اهداف اصلی خود دست یابند.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با اشاره به دیگر نتایج این توافق خاطرنشان کرد: پنجمین دستاورد، وارد شدن ضربه اقتصادی از سوی ایران مقتدر به اقتصاد آمریکا و ششمین دستاورد نیز تبدیل موقعیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران به موقعیت برتر منطقه‌ای است.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران توانسته بسیاری از اهداف راهبردی خود را حفظ و تثبیت کند، در حالی که آمریکا به اهداف اصلی مدنظر خود دست پیدا نکرده است.

امام جمعه ماهنشان ادامه داد: آنچه امروز مشاهده می‌شود صرفاً پایان یک بحران نیست، بلکه نمایش تثبیت قدرت جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها فشار، تحریم و تقابل است.

وی افزود: ایران در مذاکرات اخیر توانست دستاوردهایی را که در میدان به دست آورده بود، در عرصه سیاسی نیز تثبیت کند و این موضوع یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری تصریح کرد: نباید اجازه داد برخی افراد یا جریان‌ها این پیروزی شیرین را به تلخی تبدیل کنند و با فضاسازی‌های غیرواقعی، افکار عمومی را دچار تردید سازند.

ضرورت هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن

وی با هشدار نسبت به فضاسازی رسانه‌های غربی گفت: از جنجال‌ها و هیاهوی رسانه‌ای غرب نباید خوشحال شد، زیرا دشمن تلاش می‌کند منافع خود را از طریق عملیات رسانه‌ای تأمین کند.

امام جمعه ماهنشان افزود: راهبرد دشمن در بسیاری از مواقع آغاز یا پایان دادن به جنگ‌ها از طریق رسانه است؛ از این رو نباید حتی لحظه‌ای از دشمنی‌ها و خیانت‌های دشمنان غفلت کرد.

وی تأکید کرد: حضور هوشمندانه، آگاهانه و پرقدرت مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، میدان و دیپلماسی کشور را از خسارت‌های بزرگ مصون خواهد داشت.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با اشاره به پیام‌ها و مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیام‌های رهبر معظم انقلاب و سایر کنش‌های ایشان باید در چارچوب رهبری تمدن نوین اسلامی و تقابل تاریخی آن با تمدن غرب مورد تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: نباید این پیام‌ها را به مسائل محدود و مقطعی یا کارکردهای صرفاً داخلی تقلیل داد، بلکه باید آن‌ها را در افق کلان تمدنی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران فهم و تبیین کرد.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو گفت: سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) برای تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۶۰ و روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی را گرامی می‌داریم.

وی همچنین با تبریک و گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر و هفته قوه قضائیه، بر ضرورت ترویج فرهنگ دینی، ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تلاش همه دستگاه‌ها برای تحقق عدالت و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم تأکید کرد.