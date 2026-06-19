به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران جان‌برکف انتظامی شهرستان خرم‌آباد، در پی اجرای حکم قضایی، موفق به شناسایی و دستگیری چهار نفر از اراذل‌واوباش سابقه‌دار شدند.

این متهمان که به دلیل جرایم درگیری و اخلال در نظم عمومی تحت تعقیب قضایی بودند، طی یک عملیات ضربتی و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی بالا، در مخفیگاه خود بااقتدار کامل دستگیر شدند. متهمان بلافاصله پس از انجام مراحل قانونی، به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم، به‌تمامی مجرمان هشدار داد که با افزایش سطح هوشمندی و عملیات هوشمندانه، هیچ نقطه امنی برای پنهان‌شدن از چنگال قانون برای آنان وجود نخواهد داشت.