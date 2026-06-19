به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید احمد محمودی در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به شرایط حساس کشور و مباحث مطرح درباره تفاهمهای پیشرو اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود تصریح کردند که در اصل دیدگاه دیگری داشتهاند، اما با توجه به تعهد رئیس و اعضای شورای عالی امنیت ملی مبنی بر پاسداری از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، با این روند موافقت کردهاند.
وی این موضع را نشاندهنده اعتماد رهبر انقلاب به مسئولان دانست و افزود: این اعتماد، مسئولیت مسئولان و نهادهای تصمیمگیر را سنگینتر میکند و آنان باید با دقت و حساسیت، منافع ملی و مصالح کشور را در نظر گرفته و در چارچوب تعیینشده حرکت کنند.
امامجمعه موقت اصفهان با تأکید بر اینکه هرگونه تفاهم یا توافق باید با حفظ اصول و ارزشهای نظام همراه باشد، تصریح کرد: مسئولان باید مراقب باشند هیچ تصمیمی به عبور از خطوط قرمز نظام منجر نشود و همه اقدامات در هماهنگی کامل با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در جهت صیانت از حقوق ملت صورت گیرد.
وی با اشاره به حساسیت شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی شرایطی معمولی نیست و هر تصمیم میتواند آثار و پیامدهای بلندمدتی برای آینده کشور داشته باشد، از این رو حفظ عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی باید در رأس همه ملاحظات قرار گیرد.
محمودی در ادامه به ضرورت رعایت اخلاق در نقد مسائل کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی باید احتمال صحت عملکرد مسئولان در نظر گرفته شود و از اتهامزنی و قضاوتهای عجولانه پرهیز شود. همچنین پیش از هرگونه اظهار نظر یا انتقاد، لازم است بررسی و تحقیق کافی انجام شود.
وی افزود: نقد منصفانه و دلسوزانه امری قابل قبول و حتی ضروری است، اما طرح اتهامات، ایجاد فضای التهاب یا انتشار مطالب غیرمستند نهتنها کمکی به حل مسائل نمیکند بلکه میتواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را نیز فراهم کند.
خطیب نماز جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در تعامل با دیگر حکومتها گفت: در تاریخ اسلام نمونههایی از گفتوگو و مکاتبه با حاکمان دیگر کشورها وجود دارد، اما این تعاملات همواره از موضع عزت، اقتدار و حفظ کرامت مسلمانان انجام شده است.
وی با اشاره به برخی رویدادهای صدر اسلام از جمله نامههای پیامبر اسلام (ص) به سران کشورها و نحوه مدیریت فتح مکه افزود: این وقایع تاریخی نشان میدهد که گفتوگو یا تفاهم زمانی ارزشمند و قابل قبول است که همراه با حفظ جایگاه، استقلال و اقتدار جامعه اسلامی باشد.
محمودی همچنین وحدت و انسجام ملی را مهمترین سرمایه کشور در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: مردم ایران با حضور آگاهانه، صبر و ایستادگی خود در مقاطع مختلف نشان دادهاند که بزرگترین پشتوانه نظام هستند و همین همدلی و همراهی، بسیاری از توطئههای دشمنان را خنثی کرده است.
وی تأکید کرد: مسئولان نیز باید با تکیه بر این سرمایه اجتماعی و با تقویت ارتباط و اعتماد متقابل با مردم، مسیر خدمترسانی و تصمیمگیری را ادامه دهند.
امامجمعه موقت اصفهان در پایان با اشاره به استمرار دشمنی قدرتهای استکباری با جمهوری اسلامی ایران گفت: جامعه باید همواره هوشیار باشد و با حفظ وحدت و همبستگی، از آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی پاسداری کند.
وی با یادآوری پیام نهضت عاشورا اظهار داشت: فرهنگ «هیهات من الذله» تنها متعلق به یک مقطع تاریخی نیست، بلکه اصلی ماندگار برای حفظ عزت، استقلال و مقاومت در برابر زیادهخواهی دشمنان به شمار میرود.
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