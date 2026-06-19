عزاداری برای سیدالشهدا(ع) یک عملیات اجتماعی برای احیای امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد پناهیان بعدازظهر جمعه در مجلس عزاداری هیئت محبین اهل بیت علیهمالسلام در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به نقش بیبدیل اجتماعات دینی در حفظ و گسترش معارف اهلبیت(ع) اظهار کرد: گردهمایی مؤمنان و ارتباط مستمر آنان با یکدیگر از ارکان اساسی دینداری به شمار میرود و تبیین و یادآوری مستمر حقیقت ولایت از مهمترین وظایف مجالس دینی است.
وی افزود: آنچه در قالب منبرها و محافل عزاداری برای سیدالشهدا(ع) برگزار میشود تنها یک مراسم احساسی و مناسکی نیست بلکه اقدامی هدفمند برای زنده نگه داشتن مسیر ولایت و تقویت هویت دینی جامعه اسلامی است.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) گفت: اهلبیت(ع) همواره بر گردهمایی شیعیان و زنده نگه داشتن یاد و نام امام حسین(ع) تأکید داشتهاند و فرهنگ عزاداری را به عنوان بستری برای حفظ دین و استمرار راه حق به جامعه آموختهاند.
وی ادامه داد: هرچه پیوند مؤمنان با یکدیگر و با محور ولایت مستحکمتر شود جامعه اسلامی در برابر هجمههای دشمنان مقاومتر خواهد شد.
امت اسلامی ستون استواری دین است
پناهیان با استناد به کلام نورانی امیرالمؤمنین(ع) مبنی بر اینکه اجتماع مسلمانان ستون و تکیهگاه دین است، اظهار کرد: در منظومه فکری اسلام هر فرد علاوه بر مسئولیتهای شخصی دارای مسئولیت اجتماعی و امتی نیز هست و نمیتواند نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی بیتفاوت باشد.
وی گفت: امت مؤمن نقش تعیینکنندهای در پیشبرد اهداف الهی دارد و اگر این امت به وظایف خود عمل کند میتواند مسیر هدایت را برای دیگر ملتها نیز هموار سازد.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت افزود: سیدالشهدا(ع) در نهضت عاشورا تنها یک حرکت فردی انجام ندادند، بلکه درصدد احیای امت اسلامی بودند و تلاش کردند جامعه را به سمت بیداری و حرکت در مسیر حق هدایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیز پیروان مکتب عاشورا وظیفه دارند با ایفای نقش اجتماعی خود در برابر جریانهای باطل ایستادگی کرده و برای نجات انسانها از سلطه ظلم و استکبار تلاش کنند.
سکوت خواص در برابر طاغوت جامعه را دچار انحراف میکند
پناهیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خواص و نخبگان در تحولات اجتماعی بیان کرد: خواص جامعه جدا از مردم شکل نمیگیرند بلکه در بستر رفتار و مطالبه عمومی جامعه ساخته میشوند و به همین دلیل مسئولیت مردم در قبال سرنوشت جامعه بسیار سنگین است.
وی افزود: امام حسین(ع) پیش از واقعه عاشورا گروهی از اصحاب پیامبر(ص) و صاحبان نفوذ فکری را مخاطب قرار دادند و آنان را نسبت به مسئولیت تاریخیشان در برابر حاکمیت ظلم و انحراف هشدار دادند.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت گفت: آن حضرت با استناد به آیات قرآن کریم سکوت عالمان بنیاسرائیل در برابر طاغوت را مورد نکوهش قرار دادند و ریشه این سکوت را دلبستگی به منافع دنیوی و ترس از دست دادن موقعیتها دانستند.
وی تصریح کرد: هرگاه خواص جامعه در انجام وظایف خود کوتاهی کنند زمینه برای گسترش انحراف و تثبیت حاکمیت ظلم فراهم خواهد شد.
جبهه مقاومت محصول سالها تربیت و جهاد تبیینی است
پناهیان با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در رشد و بالندگی جامعه اسلامی اظهار کرد: همراه کردن جامعه با آرمانهای الهی نیازمند صبر و مجاهدت مستمر است و این مسیر بدون روشنگری و آگاهیبخشی به نتیجه نخواهد رسید.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی دهههای گذشته تنها به تربیت ملت ایران نپرداختهاند، بلکه در مقیاسی گستردهتر به تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی در جبهه مقاومت نیز اهتمام داشتهاند.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت ادامه داد: ایستادگی ملتهای منطقه و تقدیم هزاران شهید در مسیر مقابله با دشمنان اسلام نشاندهنده عمق تأثیرگذاری این جریان تربیتی و فرهنگی است.
وی خاطرنشان کرد: شکلگیری ظرفیتهای عظیم مقاومت در منطقه نتیجه سالها مجاهدت فرماندهان شهید و هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
اربعین میعادگاه تجدید پیمان با امام حسین(ع) است
پناهیان با اشاره به فلسفه زیارت اربعین گفت: بر اساس آموزههای اهلبیت(ع) زیارت سیدالشهدا(ع) فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با امام حق است و مؤمنان در این مسیر بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای عاشورا اعلام میکنند.
وی افزود: در هر عصر و زمانی جبهه حق و باطل در برابر یکدیگر قرار دارند و امروز نیز مستکبران عالم در نقطه مقابل مکتب حسینی ایستادهاند.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت بیان کرد: پیروان سیدالشهدا(ع) باید با حضور آگاهانه در صحنههای مختلف اجتماعی و فرهنگی نشان دهند که همچنان در مسیر دفاع از حق و مقابله با ظلم ثابتقدم هستند.
وی با اشاره به مصائب حضرت رقیه(س) گفت: این بانوی خردسال اهلبیت(ع) پس از واقعه عاشورا رنجها و سختیهای فراوانی را در خرابه شام تحمل کرد و به یکی از جلوههای آشکار مظلومیت خاندان عصمت و طهارت تبدیل شد.
پناهیان افزود: آنچه بر حضرت رقیه(س) در دوران اسارت گذشت از جانسوزترین صحنههای تاریخ عاشورا است و یادآوری این مصائب میتواند عمق مظلومیت اهلبیت(ع) را بیش از پیش برای جامعه تبیین کند.
قم- سخنران حرم مطهر بانوی کرامت گفت: عزاداری و اجتماع مؤمنان حول محور امام حسین(ع) زمینهساز احیا و شکلگیری امت اسلامی و مقابله با جبهه استکبار است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد پناهیان بعدازظهر جمعه در مجلس عزاداری هیئت محبین اهل بیت علیهمالسلام در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به نقش بیبدیل اجتماعات دینی در حفظ و گسترش معارف اهلبیت(ع) اظهار کرد: گردهمایی مؤمنان و ارتباط مستمر آنان با یکدیگر از ارکان اساسی دینداری به شمار میرود و تبیین و یادآوری مستمر حقیقت ولایت از مهمترین وظایف مجالس دینی است.
نظر شما