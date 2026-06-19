به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امامی، ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شهریار اظهار داشت: این شهرستان با وجود گستردگی جغرافیایی و جمعیت قابل توجه، سالها از کمبود زیرساختهای اداری و بهویژه قضایی رنج برده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه زیرساختهای قضایی افزود: طی سه سال اخیر نزدیک به پنج مجتمع قضایی به مجموعه زیرساختهای شهرستان اضافه شده و همزمان زیرساختهای ارتباطی و الکترونیکی دستگاه قضایی به فیبر نوری ارتقا یافته است.
رئیس دادگستری شهرستان شهریار ادامه داد: راهاندازی دادگاه صلح، توسعه شوراهای حل اختلاف، افتتاح مجتمع قضایی در صباشهر و ایجاد مرکز ارائه خدمات مردمی در دادسرا از جمله اقدامات مهمی است که با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی انجام شده است.
امامی با بیان اینکه حجم پروندههای قضایی در این شهرستان بالاست، تصریح کرد: تنها در سال گذشته بیش از ۱۱۵ هزار پرونده در محاکم صلح و انقلاب شهرستان شهریار مورد رسیدگی قرار گرفته است که نشاندهنده گستردگی مأموریتهای دستگاه قضایی در این منطقه است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد گفت: شهرستان شهریار در زمینه مقابله با زمینخواری و تخلفات مرتبط از شهرستانهای پیشرو در استان محسوب میشود و اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است.
رئیس دادگستری شهرستان شهریار در ادامه با تأکید بر لزوم ساماندهی فعالیت دفاتر املاک اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مراجعات مردمی به دستگاه قضایی ناشی از مشکلات معاملات ملکی است که نیازمند نظارت و ساماندهی دقیقتر در این حوزه است.
امامی در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ صلح و سازش از معتمدان، ریشسفیدان و بزرگان محلی خواست در حل اختلافات و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.
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