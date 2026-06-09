به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امامی،بعد از ظهر سه‌شنبه،در حاشیه بازدیدهای میدانی از شعب، اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قضایی و با هدف افزایش کارآمدی نظام دادرسی، به‌صورت روزانه با حضور در شعب حقوقی و کیفری مستقر در دادگستری، دادگاه انقلاب و دادگاه صلح، روند رسیدگی به پرونده‌ها و عملکرد کمی و کیفی شعب را مورد ارزیابی دقیق قرار می‌دهم.

وی افزود: شاخص‌های کلیدی عملکردی نظیر میزان رسیدگی به پرونده‌ها، سرعت در تعیین تکلیف دعاوی، کیفیت و اتقان آرای صادره، وضعیت گردش کار و همچنین امتیازات قضایی و اداری هر شعبه به‌صورت موردی بررسی می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان شهریار در حاشیه این بازدیدها ضمن گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با قضات و کارکنان اداری، بر شناسایی و تقویت نقاط قوت و ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.